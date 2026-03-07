ETV Bharat / state

खेजड़ी संरक्षण पर सरकार वादे से पीछे, बिल लाने में देरी दुर्भाग्यपूर्ण : हरीश चौधरी

बायतु विधायक हरीश चौधरी ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर : पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बायतु विधायक हरीश चौधरी ने भजनलाल सरकार को खेजड़ी संरक्षण बिल के वादे को याद दिलाते हुए जमकर निशाना साधा. चौधरी ने कहा कि सरकार ने खेजड़ी संरक्षण को लेकर तत्काल काननू लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया. खेजड़ी संरक्षण बिल लाने में देरी दुर्भाग्यपूर्ण है. बिल आने तक सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए. बायतु विधायक हरीश चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार ने राजस्थान की जनता से खेजड़ी के संरक्षण को लेकर तत्काल कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया है. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की घोषणा के बावजूद प्रदेश में लगातार खेजड़ी के पेड़ कट रहे हैं और सरकार इस विषय पर कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही है. पढ़ें. खेजड़ी बचाने की जंग में बड़ी जीत: बीकानेर में जारी महापड़ाव समाप्त, सरकार बनाएगी सख्त कानून