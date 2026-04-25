ETV Bharat / state

शुरुआत में ही आधुनिक उपचार से ठीक हो सकता है स्तन कैंसर! चिकित्सक चला रहे हैं जागरुकता अभियान

स्तन कैंसर की पहचान और बचाव को लेकर गिरिडीह में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

Cancer Awareness Program in Giridih
गिरिडीह में स्तन कैंसर पर आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में मौजूद चिकित्सक. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 25, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: स्तन कैंसर की शिकार महिलाएं होती हैं. यह रोग बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में इस रोग को शुरुआती स्तर पर ही कैसे पकड़ा जाए इसे लेकर द एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया झारखंड चैप्टर ने जागरुकता अभियान शुरू किया है. इस क्रम में शनिवार को गिरिडीह में भी विशेष जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान में गिरिडीह की मेयर प्रमिला मेहरा, सिविल सर्जन डॉ. बीपी सिंह मौजूद रहीं.

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कोलकाता की प्रसिद्ध कैंसर सर्जन और प्रोफेसर डॉ. मधुमिता ने उपस्थित चिकित्सकों को इस रोग की विस्तृत जानकारी दी. यह भी बताया कि आधुनिक उपचार से शुरुआती अवस्था का कैंसर लगभग 99 प्रतिशत तक ठीक हो सकता है. उन्होंने कहा कि रोग को शुरुआत में ही पकड़ना जरूरी है. यहां मौजूद लोगों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति की भी जानकारी विस्तृत रूप से दी गई.

जानकारी देते एएसआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मो. आजाद. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कार्यक्रम में ये भी रहे मौजूद

इस दौरान आईएमए गिरिडीह अध्यक्ष डॉ. रेयाज, सचिव डॉ. रितेश, कोषाध्यक्ष डॉ. नूतन लाल, रोटरी क्लब गिरिडीह के प्रेसिडेंट अमित गुप्ता, इनर व्हील गिरिडीह अध्यक्ष हेमा दत्ता, इनर व्हील सनशाइन अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष और सदस्य, एएसआई झारखंड चैप्टर, गिरिडीह सिटी ब्रांच के सदस्य डॉ. उत्तम जालान, डॉ. विकास लाल, डॉ. अरविंद, डॉ. राजीव, डॉ. रविकांत, डॉ. एसबी चौधरी, डॉ. रमेश मौजूद थे.

जबकि कार्यक्रम को सफल बनाने में एएसआई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मो आजाद और डॉ. राजेश कुमार सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई. डॉ. राजेश सिंह और डॉ. आजाद ने बताया कि इस दौरान साहिबगंज से डॉ. विजय कुमार, हजारीबाग से डॉ. बीएन प्रसाद, कोडरमा से डॉ. सुजीत राज और डॉ. अरुण, बोकारो से डॉ. अमन श्रीवास्तव भी उपस्थिति थे.

ये भी पढ़ें-

झारखंड के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी कैंसर जांच की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश

धनबाद में सरकारी स्तर पर शुरू हुई हार्ट मरीजों के लिए ओपीडी सेवा, कैंसर ओपीडी की भी तैयारी

रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने ऑन्कोलॉजी विभाग का किया औचक निरीक्षण, जांच के दौरान मिली कई अनियमितताएं

TAGGED:

BREAST CANCER DETECTION
CANCER AWARENESS PROGRAM IN GIRIDIH
ASI JHARKHAND CHAPTER PROGRAM
गिरिडीह में स्तन कैंसर पर जागरुकता
BREAST CANCER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.