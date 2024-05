लखनऊ से अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की प्रेस वार्ता LIVE - Akhilesh Yadav Arvind Kejriwal LIVE

दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता (Akhilesh Yadav press conference with Arvind Kejriwal) को संबोधित कर रहे हैं. इस लोकसभा चुनाव में केजरीवाल का यह पहला यूपी दौरा है. बताया जा रहा है कि केजरीवाल यूपी के कई जिलों में रैलियां और रोड शो में भी भाग ले सकते हैं. बता दें कि कल लखनऊ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा था. यह वार्ता इंडिया गठबंधन के बैनर तले आयोजित की गई थी. दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता (Akhilesh Yadav press conference with Arvind Kejriwal) को संबोधित कर रहे हैं. इस लोकसभा चुनाव में केजरीवाल का यह पहला यूपी दौरा है. बताया जा रहा है कि केजरीवाल यूपी के कई जिलों में रैलियां और रोड शो में भी भाग ले सकते हैं. बता दें कि कल लखनऊ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा था. यह वार्ता इंडिया गठबंधन के बैनर तले आयोजित की गई थी.

Last Updated : May 16, 2024, 10:33 AM IST