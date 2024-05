काशी में पीएम मोदी LIVE: गंगा पूजन कर मांगा जीत का आशीर्वाद - PM Modi LIVE in Varanasi

वाराणसीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. सबसे पहले वह काशी के कोतवाल के दर्शन कर अनुमति लेंगे. इसके बाद वह पुष्य नक्षत्र में कलेक्ट्रेट सभागार में नामांकन दाखिल करेंगे. आज गंगा सप्तमी का पर्व है. ऐसे में पीएम मोदी मां गंगा को नमन करने दशाश्वमेध घाट भी जा सकते हैं. इसके अलावा वह गंगा स्नान कर नमो घाट भी जा सकते हैं. इसके बाद वह काल भैरव मंदिर में दर्शन करने जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर पांच वैदिक विद्वानों की मौजूदगी में गंगा पूजन और गंगा मां का अभिषेक कर रहे हैं. इसके बाद वह काल भैरव मंदिर जाएंगे. वाराणसीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. सबसे पहले वह काशी के कोतवाल के दर्शन कर अनुमति लेंगे. इसके बाद वह पुष्य नक्षत्र में कलेक्ट्रेट सभागार में नामांकन दाखिल करेंगे. आज गंगा सप्तमी का पर्व है. ऐसे में पीएम मोदी मां गंगा को नमन करने दशाश्वमेध घाट भी जा सकते हैं. इसके अलावा वह गंगा स्नान कर नमो घाट भी जा सकते हैं. इसके बाद वह काल भैरव मंदिर में दर्शन करने जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर पांच वैदिक विद्वानों की मौजूदगी में गंगा पूजन और गंगा मां का अभिषेक कर रहे हैं. इसके बाद वह काल भैरव मंदिर जाएंगे.

Last Updated : May 14, 2024, 9:58 AM IST