WATCH: पीएम कोडरमा रेलवे स्टेशन को देंगे दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, रेल प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी

Koderma will get second Vande Bharat Express. कोडरमा रेलवे स्टेशन को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है. मंगलवार 12 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी कोडरमा को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. ये ट्रेन बोकारो के रास्ते चलकर कोडरमा होते हुए वाराणसी पहुंचेगी. इस कार्यक्रम को लेकर कोडरमा रेलवे स्टेशन पर भी विशेष तैयारी की जा रही है. इस कार्यक्रम में पीएम जिला के दो स्टेशन, कोडरमा जंक्शन और परसाबाद स्टेशन के अलावा गया जिला के पहाड़पुर और गिरिडीह जिला के हजारीबाग रोड स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत स्टॉल का ऑनलाइन अनावरण भी करेंगे. इसको लेकर कोडरमा रेलवे के एईएन उमाकांत ने बताया कि कोडरमा स्टेशन के रास्ते पूर्व से पटना-रांची वंदे भारत का संचालन हुआ, अब रांची वाराणसी वंदे भारत कोडरमा रेलवे स्टेशन के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन के रूप में संचालित होने जा रही है.