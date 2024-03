एक्स को 'एवरीथिंग ऐप' बनाने के लिए एलन मस्क ने की ये घोषणा

नई दिल्ली : गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब के मुकाबले में एलन मस्क ने शनिवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर एक स्ट्रीमिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की, जहां लोग अपने स्मार्ट टीवी स्क्रीन पर लंबे वीडियो देख सकते हैं. मस्क ने कहा कि कंपनी अमेज़ॅन और सैमसंग स्मार्ट टीवी के लिए जल्द ही एक टीवी ऐप लॉन्च कर रही है. अरबपति ने एक्स पर पोस्ट किया, "हम बस यही चाहते हैं कि लोग अपने बड़े टीवी स्क्रीन पर आराम से लंबे वीडियो देख सकें."

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ ने कहा कि लोग "अपने फोन से टीवी पर वीडियो चलाने के लिए ऐप्पल एयरप्ले का उपयोग कर सकते हैं." उनके एक अनुयायी ने टिप्पणी की कि एक्स का यह कदम "अपने प्लेटफ़ॉर्म में विविधता लाने और डिजिटल सामग्री परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की दिशा में एक प्रयास है." यूजर ने पोस्ट किया,“ Elon Musk चाहते हैं कि एक्स प्लेटफॉर्म "एवरीथिंग ऐप बन जाए."

इसके पहले एक्स ने शुक्रवार को 'आर्टिकल्स' पेश किया, जो प्लेटफॉर्म पर लंबी-चौड़ी लिखित सामग्री शेयर करने का एक नया तरीका है. प्रीमियम यूजर और एक्स सेवाओं के लिए भुगतान करने वाले अब प्लेटफ़ॉर्म पर स्टाइलिस्ट टेक्स्ट, एम्बेडेड छवियों और वीडियो के साथ 'आर्टिकल्स' पोस्ट कर सकते हैं. X streaming service for long videos on Smart TVs . X videos on Smart TVs .