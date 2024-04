Volkswagen Taigun के दो नए वेरिएंट GT Line और GT Sport Plus हुए लॉन्च, जानें क्या हैं फीचर्स - Volkswagen Cars in India

हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen ने भारतीय बाजार में बेची जा रही अपनी मिड-साइज SUV Volkswagen Taigun के दो नए वेरिएंट GT Line और GT Sport Plus लॉन्च किए हैं. कंपनी ने इनकी शुरुआती कीमत 14.08 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. ये दोनों नए वेरिएंट एक संशोधित वेरिएंट लाइन-अप में शामिल किए गए हैं, जिसमें अब मूल रूप से क्रोम, स्पोर्ट और जीटी एज शामिल हैं.

GT Line और GT Sport Plus दोनों स्पोर्ट लाइन का हिस्सा हैं और एक्सटीरियर गहरे रंग के कॉस्मेटिक एलिमेंट्स के साथ समान कॉस्मेटिक संवर्द्धन के साथ आते हैं. हालांकि दोनों के बीच अंदर और बाहर कुछ अंतर देखने को मिलते हैं. GT Sport Plus की बात करें तो इसमें एक सनरूफ और एक विपरीत ग्रे रूफ मिलती है. इसके अलावा रेड ब्रेक कैलिपर्स और एसयूवी पर बैजिंग में अंतर दिखता है.

Volkswagen Taigun

दोनों के इंटीरियर की बात करें तो दोनों कारें ब्लैक-आउट कलर स्कीम के साथ आती हैं, जिसमें GT Sport Plus में GT Line की फैब्रिक और लेदरेट अपहोल्स्ट्री की जगह पर पूरी लेदरेट सीट्स मिलती हैं. GT Sport Plus में सीटों पर कढ़ाई वाले GT लोगो, स्टीयरिंग पर रेड स्टिचिंग और मैटेलिक फिनिश पैडल भी मिलते हैं. कीमत की बात करें तो GT Line को 14.08 लाख (मैनुअल) व 15.63 लाख (ऑटोमेटिक) और GT Sport Plus को 18.54 लाख (मैनुअल) व 19.74 लाख (ऑटोमेटिक) की कीमत पर उतारा गया है.

Volkswagen Taigun

इंजन की बात करें तो Taigun GT Line में 1-लीटर तीन-सिलेंडर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जो 113 बीएचपी पावर और 178 एनएम टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. वहीं GT Sport Plus में 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है.

Volkswagen Taigun

यह इंजन 148 बीएचपी की पावर और 250 एनएम टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डीएसजी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को जोड़ा जाता है. संक्षेप में समझें तो नई Taigun GT Line छोटे 1-लीटर टीएसआई यूनिट के साथ पहले से उपलब्ध स्पोर्टियर डिज़ाइन पैकेज प्रदान करती है, तो वहीं GT Sport Plus स्पोर्टियर लुक के साथ बड़ा 1.5-लीटर टीएसआई इंजन के साथ आता है.