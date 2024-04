200 MP कैमरा संग भारत में धमाल मचाने को तैयार Redmi का धांसू Note 13 Pro Plus, यहां जानें फीचर्स समेत सबकुछ - Redmi launch Note 13 Pro Plus

हैदराबाद: Redmi Note 13 Pro Plus वेगन लेदर फिनिश के साथ बिल्कुल नए फ्यूजन डिजाइन के साथ भारतीय मार्केट में धमाल मचाने को तैयार है. स्मार्टफोन में एक-दो नहीं बल्कि कई खासियत हैं, जो कि उसे अट्रैक्टिव स्मार्टफोन्स की लिस्ट में टॉप पर सेट करती है. Redmi Note 13 Pro Plus में 200 MP कैमरा के साथ 3D कर्व्ड शानदार डिस्प्ले है. Redmi Note 13 Pro Plus इसी साल 30 अप्रैल को लॉन्च होने के लिए तैयार है.

Redmi Note 13 Pro Plus के फीचर्स-

Redmi Note 13 Pro Plus में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7200 अल्ट्रा चिपसेट से चलने वाला है. Redmi Note 13 Pro Plus में 120Hz 6.67-इंच 1.5K AMOLED स्क्रीन है. Redmi Note 13 Pro Plus में कैमरा लेंस के चारों ओर गोल्डन कलर होगा और दाईं ओर गोल्डन AFA लोगो भी होगा. Redmi Note 13 Pro Plus में डुअल-टोन ब्लू और व्हाइट चेक डिजाइन भी होगा. Redmi Note 13 Pro Plus एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड MIUI 14 पर चलता है. Redmi Note 13 Pro Plus में ट्रिपल कैमरा सेटअप पैक करता है जिसमें 8MP अल्ट्रा वाइड लेंस और 2MP मैक्रो लेंस के साथ 200MP प्राइमरी कैमरा भी है. Redmi Note 13 Pro Plus में 5000mAh की बैटरी है, जो 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. Redmi Note 13 Pro Plus में 12GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज है. Redmi Note 13 Pro Plus में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और 1.5k रिजॉल्यूशन है. Redmi Note 13 Pro Plus IP68 डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ है. Redmi Note 13 Pro Plus 4nm प्रोसेस पर बेस्ड है और हाई एंड प्रोसेसर के साथ है.

रेडमी नोट 13 प्रो प्लस

Redmi Note 13 Pro Plus की कीमत-

रेडमी नोट 13 प्रो प्लस

Redmi Note 13 Pro Plusस्मार्टफोन की कीमत 36,000 रुपये से 40,000 रुपये के बीच हो सकती है.