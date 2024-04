भारत समेत अन्य बड़े देशों के चुनावों को इनसे है खतरा! - Hackers using AI in election

नई दिल्ली : इस साल दुनिया भर में प्रमुख चुनाव हो रहे हैं, खासकर भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में, एक माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट एनालिसिस टीम ने चेतावनी दी है कि चीन अपने हितों को लाभ पहुंचाने के लिए एआई-जनित ( AI generated content ) सामग्री बनाएगा और बढ़ाएगा. Lok Sabha election व अन्य चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाली ऐसी सामग्री की संभावना कम होने के बावजूद, मीम्स, वीडियो और ऑडियो को बढ़ाने में चीन का बढ़ता प्रयोग संभवतः जारी रहेगा - और भविष्य में और अधिक प्रभावी साबित हो सकता है.

टेक दिग्गज के अनुसार, चीन मतदाताओं को विभाजित करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया खातों का उपयोग कर रहा है ताकि उनमें विभाजन पैदा किया जा सके और संभवतः US presidential election के नतीजे को अपने पक्ष में प्रभावित किया जा सके.

"चीन ने दुनिया भर में अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एआई-जनित सामग्री का उपयोग भी बढ़ा दिया है. उत्तर कोरिया ने अपने सैन्य लक्ष्यों और खुफिया संग्रह को वित्त पोषित करने और आगे बढ़ाने के लिए अपनी क्रिप्टोकरेंसी डकैतियों और आपूर्ति श्रृंखला हमलों को बढ़ा दिया है. इसने एआई का उपयोग भी शुरू कर दिया है कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "अपने संचालन को अधिक प्रभावी और कुशल बनाएं."

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी- CCP से जुड़े अभिनेताओं के भ्रामक सोशल मीडिया खातों ने अमेरिकी मतदाताओं को विभाजित करने वाले प्रमुख मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए विवादास्पद अमेरिकी घरेलू मुद्दों पर विवादास्पद सवाल उठाना शुरू कर दिया है. कंपनी ने चेतावनी दी, "यह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रमुख मतदान जनसांख्यिकी पर खुफिया जानकारी और सटीकता इकट्ठा करने के लिए हो सकता है."

चीन की भू-राजनीतिक प्राथमिकताएँ अपरिवर्तित बनी हुई हैं, लेकिन उसने अपने लक्ष्यों को दोगुना कर दिया है और अपने प्रभाव संचालन (आईओ) हमलों की परिष्कार को बढ़ा दिया है. इस साल जनवरी में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में भी चीन से जुड़े साइबर अपराधियों द्वारा एआई-जनित सामग्री के उपयोग में वृद्धि देखी गई. टीम ने कहा, "यह पहली बार था कि Microsoft Threat Intelligence ने किसी राष्ट्र-राज्य अभिनेता को विदेशी चुनाव को प्रभावित करने के प्रयासों में एआई सामग्री का उपयोग करते देखा है."