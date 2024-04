एक्स पर वायरल हो रहा यह 'उल्टा तीर', परेशान यूजर्स बोले- कोई बताएगा क्या है यह ? - Click Here Trend

हैदराबाद: What is Click here trend, क्लिक हियर क्या है? जैसे सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. अब सोशल मीडिया यूजर्स व्हाइट बैकग्राउंड की तस्वीर के साथ ब्लैक कलर के बड़े-बड़े अक्षर वाले इस ट्रेंड को लेकर सोच में पड़ गए हैं कि ये आखिरकार है क्या और क्यों ट्रेंड कर रहा है. ऐसे में यदि आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स चलाते हैं, तो आप भी परेशान होंगे. तो चलिए आपकी समस्या का समाधान हम लेकर आए हैं यहां. यहां जानिए तीर के निशान वाले इस ट्रेंड का क्या अर्थ है.

कोई बताएगा क्या है Click Here ट्रेंड?

बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें ब्लैक कलर के अक्षरों में बड़ा-बड़ा 'क्लिक हियर' लिखा हुआ है. इसके साथ एक तीर का निशान और बाईं तरफ नीचे लाइट कलर में 'ऑल्ट' लिखा हुआ है. ऐसे में आप जैसे ही ऑल्ट पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज या कैप्शन दिखाई देगा. उदाहरण के लिए ऐसे समझें कि बीजेपी ने Click here तस्वीर को शेयर किया है, जहां ALT पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा 'फिर एक बार मोदी सरकार'. आप जब तक इस आल्ट पर क्लिक नहीं करेंगे इसके पीछे का मैसेज या कैप्शन नजर नहीं आएगा. सोशल मीडिया यूजर्स इस तस्वीर को धड़ल्ले के साथ शेयर कर रहे हैं और सभी का एक ही सवाल है कि यह क्या है.

यहां समझिए क्या है Click here

बता दें कि Click here यह एक टेक्स्ट फीचर है, जिसे एक्स (ट्विटर) ने काफी समय पहले शुरू कर दिया था. इसे शेयर कर यूजर्स तस्वीर के बारे में कुछ भी लिख सकता है. इस टेक्स्ट फीचर को यूज कर आप वन लाइन कैप्शन के साथ ही एक हजार वर्ड्स तक के मैसेज भी लिख सकते हैं. दरअसल इस ट्रेंडिंग फीचर के साथ एक्स ने बताया है कि इसे यूज करने से कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और यह उन तक भी पहुंचेगा जो कि सोशल मीडिया का यूज बहुत कम करते हैं या इंटरनेट की स्पीड भी काफी कम है. एक्स इस फीचर की शुरूआत केवल तस्वीर के साथ की है, वीडियो के साथ यह सुविधा उपलब्ध नहीं है.

ऐसे बनें Click here का हिस्सा

देश में लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी के बीच देश की कई बड़ी पार्टियां भी इस ट्रेंड का इस्तेमाल कर रही हैं. भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस के साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स भी धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. यदि आप भी एक्स के इस नए फीचर को लेकर एक्साइट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सिंपल प्वाइंट्स को फॉलो कर सकते हैं.