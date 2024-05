ETV Bharat / state

ट्रेन से कट कर हुई युवक की मौत, गृह कलेश के चलते बिना बताए निकला था घर से - Youth dies after being hit by train

Published : 24 hours ago | Updated : 23 hours ago

ट्रेन से कट कर हुई युवक की मौत ( ETV Bharat Alwar )

ट्रने से कटा युवक (ETV Bharat Alwar) अलवर. राजगढ़-सुरेर रेल मार्ग पर मंगलवार देर रात एक 22 वर्षीय युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई. घटना का पता लगने पर पुलिस को सूचित किया गया. सूचना के बाद राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया. राजगढ़ पुलिस थाना के एएसआई रामचरण ने बताया कि देर रात सूचना मिली कि राजगढ़-सुरेर रेल मार्ग पर एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई. मौके पर राजगढ़ थाने पुलिस की टीम पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. रामचरण ने बताया मृतक के चाचा सुरेश चंद मीणा गांव कालेशान की ओर से इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके सगे भाई सीताराम मीणा का पुत्र विजय मीणा 21 मई को शाम को परिजनों को बिना बताए घर से निकल गया. पुलिस को मिले शव की पहचान करने पर पता लगा कि यह शव विजय मीणा का है. मृतक की पहचान के बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी गई. जिसके पास सूचना पर परिजन चिकित्सालय पहुंचे. पढ़ें: रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आया युवक, मौके पर मौत गृह क्लेश के चलते निकला घर से: एएसआई रामचरण ने बताया कि मृतक के घर पिछले कई दिनों से गृह क्लेश चल रहा था. जिसके चलते 21 मई को विजय मीणा पुत्र सीताराम परिवारजन को बिना बताए घर से निकल गया. रात के समय में उसकी वंदे भारत से कट कर मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया.

