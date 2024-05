ETV Bharat / state

यूपी में 5 डिग्री तक गिरा पारा; आज भी 32 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, अभी 3-4 दिन ऐसे ही कूल रहेगा मौसम - up today weather

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 8, 2024, 9:53 AM IST | Updated : May 8, 2024, 11:31 AM IST

UP WEATHER ( photo credit: etv bharat )

लखनऊः पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मंगलवार सुबह से ही तेज रफ्तार हवाएं चलीं. वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने से अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई. इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिली है. मौसम विज्ञानियों की मानें तो तेज रफ्तार हवा तथा बारिश का सिलसिला आगामी 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा. मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में तेज रफ्तार हवा चलने तथा गरज चमक के साथ बिजली गिरने व हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है. मंगलवार को गोरखपुर में हल्की बारिश होने तथा तेज रफ्तार हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से आठ डिग्री सेल्सियस कम है. इसी तरह कई जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने तथा पारे में वृद्धि होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों को भीषण गर्मी से कोई राहत नहीं मिली. पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का आगरा जिला सबसे अधिक गर्म रहा जहां पर अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वही सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 22 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.





हल्की बारिश व आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी

कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर एवं आसपास इलाकों में बादलों के गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.

इन जिलों में चलेगी तेज हवा

कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर एवं आसपास इलाकों में सतही तेज हवा चलने की संभावना है.



प्रमुख शहरों के तापमान पर एक नजर

लखनऊः राजधानी लखनऊ में मंगलवार को को सुबह व शाम समय तेज रफ्तार हवाओं के चलने तथा बादलों की आवाजाही से अधिकतम तापमान में सोमवार के मुकाबले 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को राजधानी लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेंगे. कुछ इलाकों में बादलों की आवाज ही रहेगी तथा हल्की बारिश होने की संभावना है. तेज रफ्तार हवाएं चलती रहेगी अधिकतम तापमान 36 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.



कानपुर नगरः कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है वही अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है.



गोरखपुरः गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की समान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है वही अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम है.



वाराणसीः वाराणसी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है वही अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.



प्रयागराजः प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है वही अधिकतम तापमान 38डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.



मेरठः मेरठ में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है वही अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है.



आगराः आगरा में न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है वही अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की समान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.



Last Updated : May 8, 2024, 11:31 AM IST