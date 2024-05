ETV Bharat / state

यूपी में गर्मी का डबल अटैक, अब लू के साथ उमस भी बढ़ाएगी परेशानी, राहत के लिए मानसून का इंतजार - UP weather forecast

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 24, 2024, 9:28 AM IST | Updated : May 24, 2024, 10:49 AM IST

गर्मी से फिलहाल राहती की उम्मीद नहीं है. ( PHOTO Credit; Etv Bharat )

लखनऊ : यूपी में भीषण गर्मी का सितम जारी है. हालांकि गुरुवार को पूर्वी हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई. ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया. तापमान में कमी होने से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली. बंगाल की खाड़ी से आ रहीं हवाओं के कारण उमस वाली गर्मी शुरू होने के आसार हैं. फिलहाल मानसून आने से पहले अभी सूबे में गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस बार मानसूनी सीजन में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है. इन जिलों में चलेगी : औरैया, जालौन, हमीरपुर, झांसी एवं आसपास इलाकों में भीषण ताप लहर (लू) होने की संभावना है. इटावा, महोबा, ललितपुर एवं आसपास इलाकों में भी लू चलने का अनुमान है. इन जिलों में रात को भी होगी गर्मी : अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास इलाकों में रात में भी गर्म से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. गरज-चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी : सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एवं आसपास इलाकों में बादल गरज सकते हैं. बिजली गिर सकती है. तेज हवा (आंधी) चलने की संभावना है.



पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का उरई जिला सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. सबसे कम न्यूनतम तापमान बुलंदशहर जिले में 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. प्रमुख शहरों के तापमान लखनऊ : राजधानी लखनऊ में गुरुवार को दिन में तेज रफ्तार हवा चली. शाम के समय भी हवा चलने से मौसम सुहाना रहा. पूर्वी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. अधिकतम तापमान 39 व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कानपुर नगर : कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक है. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम है. गोरखपुर : गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वाराणसी : वाराणसी में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है. प्रयागराज : प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. मेरठ : मेरठ में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. आगरा : आगरा में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलेगी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर लू जारी रहेगी. वहीं रात के तापमान में भी वृद्धि होने के कारण रात में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है. यह भी पढ़ें : जुबानी जंग से यूपी में सियासी पारा हाई, राजभर का विवादित बयान, क्या घोसी में बदलेंगे समीकरण?, पढ़िए डिटेल



लखनऊ : यूपी में भीषण गर्मी का सितम जारी है. हालांकि गुरुवार को पूर्वी हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई. ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया. तापमान में कमी होने से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली. बंगाल की खाड़ी से आ रहीं हवाओं के कारण उमस वाली गर्मी शुरू होने के आसार हैं. फिलहाल मानसून आने से पहले अभी सूबे में गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस बार मानसूनी सीजन में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है. इन जिलों में चलेगी : औरैया, जालौन, हमीरपुर, झांसी एवं आसपास इलाकों में भीषण ताप लहर (लू) होने की संभावना है. इटावा, महोबा, ललितपुर एवं आसपास इलाकों में भी लू चलने का अनुमान है. इन जिलों में रात को भी होगी गर्मी : अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास इलाकों में रात में भी गर्म से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. गरज-चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी : सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एवं आसपास इलाकों में बादल गरज सकते हैं. बिजली गिर सकती है. तेज हवा (आंधी) चलने की संभावना है.



पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का उरई जिला सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. सबसे कम न्यूनतम तापमान बुलंदशहर जिले में 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. प्रमुख शहरों के तापमान लखनऊ : राजधानी लखनऊ में गुरुवार को दिन में तेज रफ्तार हवा चली. शाम के समय भी हवा चलने से मौसम सुहाना रहा. पूर्वी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. अधिकतम तापमान 39 व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कानपुर नगर : कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक है. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम है. गोरखपुर : गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वाराणसी : वाराणसी में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है. प्रयागराज : प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. मेरठ : मेरठ में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. आगरा : आगरा में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलेगी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर लू जारी रहेगी. वहीं रात के तापमान में भी वृद्धि होने के कारण रात में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है. यह भी पढ़ें : जुबानी जंग से यूपी में सियासी पारा हाई, राजभर का विवादित बयान, क्या घोसी में बदलेंगे समीकरण?, पढ़िए डिटेल



Last Updated : May 24, 2024, 10:49 AM IST