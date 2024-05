ETV Bharat / state

मानसून कब आओगे: यूपी में पारा फिर 45 पार, चरम पर पहुंची गर्मी, आने वाले पांच दिन बेहद गर्म - up temperature

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 26, 2024, 9:36 AM IST | Updated : May 26, 2024, 10:38 AM IST

up temperature ( photo credit: etv bharat )

up temperature: लखनऊः उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शनिवार को अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि (WEATHER UP) दर्ज की गई है. इससे अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रिकार्ड किया गया है. पिछले दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पूर्वा हवाओं के 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चलने तथा गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में बारिश होने से उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में दो-तीन दिनों के लिए अधिकतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की गई थी. रात के तापमान में भी वृद्धि होने से रात भी अब बेहद गर्म हो गई हैं. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हीट वेव कंडीशन में आने वाले दिनों में और अधिक वृद्धि होगी. मौसम विज्ञानियों की माने तो यूपी में मानसून 21 जून के आसपास दस्तक दे सकता है.



आज इन जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट (UP TEMPERATURE TODAY)

बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, झाँसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में लू चलने की संभावना है.



बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फ़तेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, एटा, औरैया, हमीरपुर एवं आसपास के इलाकों में लू चलने की संभावना है.





इन जिलों में रात गर्म होगी

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, बागपत, मेरठ, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में उष्ण रात्रि होने की संभावना है.



बीते 24 घंटे में आगरा सबसे गर्म

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं बुलंदशहर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.





प्रमुख शहरों के तापमान

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में शनिवार सुबह से ही आसमान साफ रहे तेज धूप के लिए अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है वहीं न्यूनतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है राजधानी लखनऊ में दिन के साथ-साथ रात भी बेहद गर्म रही. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार (TODAY TEMPERATURE LUCKNOW) को उत्तर प्रदेश में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. 25 से लेकर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी. अधिकतम तापमान 43 व न्यूनतम तापमान 32 डिग्री होने की संभावना है रात के समय रात होने की चेतावनी जारी की गई है. बताया गया कि लखनऊ में मानसून 21 जून के आसपास दस्तक दे सकता है. सुलतानपुरः सुलतानपुर में रविवार सुबह दस बजे तक पारा 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था. वही, 26 मई को सुलतानपुर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था.

मौसम वैज्ञानिक डॉ अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 5 दिनों तक भीषण गर्मी होने के साथ-साथ हीट वेव कंडीशन में इजाफा होगा.

