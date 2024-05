ETV Bharat / state

स्टेट बैंक में लगी भीषण आग, दूर से नजर आ रहे धुएं के गुबार, काबू पाने में जुटे ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस दमकलकर्मी - meerut bank fire

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 23, 2024, 10:44 AM IST | Updated : May 23, 2024, 11:06 AM IST

मेरठ में स्टेट बैंक की एक शाखा में आग लग गई. ( PHOTO Credit; Etv Bharat )

मेरठ में स्टेट बैंक में लगी आग. (VIDEO Credit; Etv Bharat) मेरठ : दिल्ली रोड स्थित शताब्दीनगर की एसबीआई शाखा में गुरुवार की सुबह भीषण आग लग गई. धुएं का गुबार निकलता देख स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी. परतापुर स्थित फायर ब्रिगेड के कार्यालय से दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंचीं. आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से ही धुएं के गुबार नजर आ रहे थे. आग कैसे लगी अभी यह स्पष्ट नहीं पो पाया है. कर्मी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अंदर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. बैंक के अंदर धुएं का गुबार भरा है. (PHOTO Credit; Etv Bharat) मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय ने ईटीवी भारत को बताया कि शताब्दीनगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा है. गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे आसपास के लोगों ने बैंक से धुएं का गुबार निकलते देखा. बैंक का सायरन भी बज रहा था. लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई. कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कर्मी अंदर दाखिल हुए. (PHOTO Credit; Etv Bharat) बैंक के अंदर पूरी तरह से धुआं भरा हुआ था. कर्मी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अंदर दाखिल हुए. आग किन कारणों से लगी अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया. काबू पर पाने की कोशिश में लगे प्रवीण कुमार उर्फ चुलबुल पांडेय ने बताया कि आग बुझाने की हर संभव कोशिश जारी है. बैंक में बिल्डिंग के अंदर आग की लपटें हर तरफ हैं. आग लगने से बड़ा नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है. अलीगढ़ में एसी में लगी आग. (VIDEO Credit; Etv Bharat) अलीगढ़ में AC के आउटडोर यूनिट में लगी आग : अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मैरिस रोड इलाके में एक अपार्टमेंट में बाहर लगे AC के आउटडोर यूनिट में आग लग गई. कुछ ही देर में यह जलकर पूरी तरह राख हो गया. घटना के बाद अपार्टमेंट रह रहे लोगों में भगदड़ मच गई. सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही AC का आउटडोर यूनिट जलकर पूरी तरह राख हो चुका था. घटना बुधवार की है. इस समय अलीगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है. तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है. गर्मी से बचने के लिए अपार्टमेंट के लोग AC चला रहे हैं. यह भी पढ़ें : लुटेरी दुल्हन ने की 35वीं शादी, सुहागरात में उड़ाने वाली थी जेवर, फिर हुआ कुछ ऐसा कि लुटने से बचा दूल्हा

मेरठ में स्टेट बैंक में लगी आग. (VIDEO Credit; Etv Bharat) मेरठ : दिल्ली रोड स्थित शताब्दीनगर की एसबीआई शाखा में गुरुवार की सुबह भीषण आग लग गई. धुएं का गुबार निकलता देख स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी. परतापुर स्थित फायर ब्रिगेड के कार्यालय से दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंचीं. आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से ही धुएं के गुबार नजर आ रहे थे. आग कैसे लगी अभी यह स्पष्ट नहीं पो पाया है. कर्मी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अंदर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. बैंक के अंदर धुएं का गुबार भरा है. (PHOTO Credit; Etv Bharat) मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय ने ईटीवी भारत को बताया कि शताब्दीनगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा है. गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे आसपास के लोगों ने बैंक से धुएं का गुबार निकलते देखा. बैंक का सायरन भी बज रहा था. लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई. कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कर्मी अंदर दाखिल हुए. (PHOTO Credit; Etv Bharat) बैंक के अंदर पूरी तरह से धुआं भरा हुआ था. कर्मी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अंदर दाखिल हुए. आग किन कारणों से लगी अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया. काबू पर पाने की कोशिश में लगे प्रवीण कुमार उर्फ चुलबुल पांडेय ने बताया कि आग बुझाने की हर संभव कोशिश जारी है. बैंक में बिल्डिंग के अंदर आग की लपटें हर तरफ हैं. आग लगने से बड़ा नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है. अलीगढ़ में एसी में लगी आग. (VIDEO Credit; Etv Bharat) अलीगढ़ में AC के आउटडोर यूनिट में लगी आग : अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मैरिस रोड इलाके में एक अपार्टमेंट में बाहर लगे AC के आउटडोर यूनिट में आग लग गई. कुछ ही देर में यह जलकर पूरी तरह राख हो गया. घटना के बाद अपार्टमेंट रह रहे लोगों में भगदड़ मच गई. सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही AC का आउटडोर यूनिट जलकर पूरी तरह राख हो चुका था. घटना बुधवार की है. इस समय अलीगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है. तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है. गर्मी से बचने के लिए अपार्टमेंट के लोग AC चला रहे हैं. यह भी पढ़ें : लुटेरी दुल्हन ने की 35वीं शादी, सुहागरात में उड़ाने वाली थी जेवर, फिर हुआ कुछ ऐसा कि लुटने से बचा दूल्हा

Last Updated : May 23, 2024, 11:06 AM IST