बांग्लादेश से यूपी के जिलों में हो रही थी नकली नोटों की सप्लाई, UP ATS ने गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार किये

वाराणसी: UP ATS ने बांग्लादेश से जाली भारतीय मुद्रा को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई करने वाले गैंग के दो सदस्यों को मंगलवार को गिरफ्तार (UP ATS arrested Two criminals with fake currency) कर लिया. इनके पास से ATS की टीम ने 45 हजार की जाली भारतीय मुद्रा बरामद की.

UP ATS को सूचना मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश से कुछ लोग पश्चिम बंगाल के जाली भारतीय नोट तस्कर गिरोह के संपर्क में हैं. पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में छपने वाली जाली भारतीय करेंसी यूपी में लायी जाती है. इसके बाद इन जाली नोटों क उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सप्लाई करते हैं. मुखबिर से सूचना पर एसटीएस की टीम ने मंगलवार को दो अभियुक्तों को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया.

दोनों आरोपियों के नाम विपिन गुप्ता उर्फ अवनीश और अंकुर मौर्य हैं. इनके पास से 45 हजार रुपये की नकली नोट बरामद किये गये. वहीं दोनों अभियुक्त पश्चिम बंगाल के फरक्का से अपने तस्कर साथियों की मदद से बांग्लादेश से तस्करी करके जाली भारतीय मुद्रा लेकर वाराणसी आए थे. ATS के मुताबिक गिरफ्तार किये गये दोनों अभियुक्त शातिर एवं अभ्यस्त तस्कर हैं.

दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं. ये दोनों अभियुक्त अंबेडकरनगर जिले के रहने वाले हैं. वहीं इनके इस गिरोह में अन्य अपराधियों के संलिप्त होने की भी सम्भावना है. उनके सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है. 27 जनवरी 2024 को भी UP ATS ने भारतीय जाली मुद्रा को बंग्लादेश से लाकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में तस्करी करने वाले गैंग के दो लोगों को वाराणसी से गिरफ्तार किया था. उनके पास से 97 हज़ार 5 सौ रुपये के जाली मुद्रा बरामद की गयी थी.

ये भी पढ़ें- यूपी में ऑनर किलिंग: अफेयर से नाराज मामा-मामी ने भांजी को गला दबाकर मारा, उपले के ढेर में जला दी लाश