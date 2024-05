ETV Bharat / state

गेट-वन वे सिस्टम के विरोध में गंगोत्री-यमुनोत्री के पर्यटन व्यवसायी, बाजार बंद कर जताया विरोध - Opposition to gate one way system

गंगोत्री-यमुनोत्री के पर्यटन व्यवसायियों ने बाजार बंद कर जताया विरोध ( PHOTO- ETV BHARAT )

उत्तरकाशी में गेट-वन वे सिस्टम का विरोध (Video- ETV BHARAT) उत्तरकाशी: पुलिस के गेट-वन वे सिस्टम को लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पड़ावों पर होटल व्यवसायियों और व्यापारियों का विरोध जारी है. बुधवार को गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव सुक्की से झाला में पुलिस के गेट-वन वे सिस्टम के खिलाफ व्यापारियों और होटल व्यवसायियों ने दिन भर बाजार बंद रखा. वहीं यमुनोत्री के जानकी चट्टी में भी होटल व्यवसायियों ने यात्रा मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की है. पुलिस के गेट-वन वे सिस्टम को लेकर यात्रा पड़ावों पर लगातार चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसायियों में रोष व्याप्त है. इस संबंध में गंगोत्री धाम के मुख्य यात्रा पड़ाव सुक्की से लेकर झाला में व्यापारियों और व्यवसायियों ने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया. यात्रा मार्ग के व्यवसायी संजीव सिंह, सोनू रौतेला सहित मनवीर आदि का कहना है कि पुलिस के गेट-वन वे सिस्टम के कारण सुक्की से लेकर जसपुर बैंड और झाला में वाहन को पुलिसकर्मी नहीं रोकने दे रहे हैं. जिस कारण वहां पर व्यापारियों के व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है. कई दुकान व्यवसायी ऐसे हैं, जिन्होंने लोन और कर्ज लेकर दुकानें खोली हैं. इसलिए अगर यही व्यवस्था रही तो सबको अपने प्रतिष्ठान बंद करने पड़ेंगे. इस संबंध में व्यापारियों ने हर्षिल थानाध्यक्ष के माध्यम से डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा है. वहीं पुलिस के गेट-वन वे सिस्टम के खिलाफ यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव जानकी चट्टी में भी व्यापारियों और होटल व्यवसायियों ने नाराजगी व्यक्त की है. जानकी चट्टी के व्यवसायियों का कहना है कि पुलिस फूलचट्टी के बाद यात्रियों को खरसाली भेज रही है. जिस कारण यात्रियों को खरसाली में भीड़ होने के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए पुलिस को सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाकर यात्रियों को जानकी चट्टी भेजा जाए. यमुनोत्री धाम के सुपर जोनल मजिस्ट्रेट टिहरी सीडीओ अभिषेक त्रिपाठी ने जानकी चट्टी के व्यवसायियों को उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया है.