यूपी पुलिस नहीं कर रही थी सुनवाई, तो शख्स ने एसपी के दफ्तर में खुद को लगा ली आग

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर अशोक कुमार मीणा

शाहजहांपुर: मंगलवार को सुनवाई न होने से नाराज एक शख्स ने एसपी ऑफिस (Shahjahanpur Police SP Office) में खुद को आग लगा ली. पीड़ित ताहिर की पिकअप गाड़ी एक दबंग ने छीन ली थी. वह पिछले कई दिनों लगातार पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहा था. मंगलवार को उसने खुद को आग लगा ली. इसके बाद एसपी दफ्तर में अफरा तफरी मच गयी. ताहिर बुरी तरह झुलस (Man sets himself on fire in Shahjahanpur) गया. उसको इलाज के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.

आत्मदाह की कोशिश करने वाला ताहिर कांट थाना क्षेत्र का रहने वाला है. उसकी पिकअप गाड़ी को एक दबंग ने छीन ली थी. वह परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रहा था. वो इस बात को लेकर परेशान था, कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी. मंगलवार को उनसे पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में खुद को आग लगा ली.

इसके बाद आग की लपटों में घिरा ताहिर एसपी ऑफिस के अंदर भागता दिखा. उसको आग की लपटों में जलता देख उसको बचाने के लिए वहां मौजूद लोग और पुलिस कर्मी पहुंचे. सभी ने मिलकर उसकी आग बुझायी. इसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. वहीं पीड़ित ताहिर की हालत नाजुक बतायी जा रही है. पीड़ित को देखने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद नदवी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के थानों में अराजकता का माहौल है. अधिकारी पीड़ितों से मिलने को तैयार नहीं है. परेशान लोग आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे हैं.

इस मामले में पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर अशोक कुमार मीणा का कहना है कि मंगलवार को 12 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर ताहिर अली नामक व्यक्ति ने खुद को आग लगा (Suicide Attempt in Shahjahanpur) ली थी. ताहिर और उमेश तिवारी पार्टनर शिप में काम कर करते हैं. ताहिर अली की दो गाड़ियों का भुगतान उमेश तिवारी कर रहा था. गाड़ी की लोन की किश्त भी वहीं जमा कर रहा है. ताहिर अली उमेश तिवार की पजेशन वाली दोनों गाड़ियां पाने के लिए पुलिस के पास पहुंचा था. पुलिस ने उसे कोर्ट जाने सुझाव दिया था. मामले में जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर को दी गई है. इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- अब सिर्फ बंदूक लेकर थाने में संतरी का काम नहीं करेंगी महिला सिपाही, फील्ड में अपराधियों से भी लेंगी मोर्चा