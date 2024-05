ETV Bharat / state

फेसबुक पर दोस्ती, वीडियो चैटिंग और खाते में संदिग्ध लेनदेन; ISI की लेडी एजेंट ने नेवी के राम सिंह को कैसे ट्रैप किया? - Female ISI Agent Trapped Indian Boy

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 24, 2024, 10:32 AM IST | Updated : May 24, 2024, 11:15 AM IST

आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करने वाला राम सिंह. ( फोटो क्रेडिट; Etv Bharat )

Last Updated : May 24, 2024, 11:15 AM IST