लाल डूंगरी क्षेत्र में मकानों के नीचे से बही मिट्टी, परकोटे के पुराने मकान दरक रहे, जर्जर भवन में रहने पर दर्ज होगा मुकदमा

जयपुर: दिल्ली-जयपुर रोड पर स्थित लाल डूंगरी क्षेत्र हो या फिर परकोटे में बने पुराने आवास राजधानी में बारिश ने इन घरों की नींव हिला दी है. कहीं मकानों के नीचे से मिट्टी बह गई है तो कहीं चूने और पत्थर से बने मकान गिरने की कगार पर हैं. ऐसे में कभी भी दुर्घटना हो सकती है, हालांकि, सुभाष चौक क्षेत्र में हुए हादसे के बाद निगम प्रशासन ने सख्ती जरूर दिखाई है और अब नोटिस देने के बाद भी जर्जर इमारत को ठीक नहीं कराने या खाली नहीं करने पर भवन मालिक और रहवासियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. सुभाष चौक क्षेत्र में हुए हादसे के बाद निगम ने टीमें बनाकर मुनादी शुरू कर दी है. लाउडस्पीकर से कहा जा रहा है कि जर्जर इमारतों में न रहें. क्षेत्र में दोबारा सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है. जर्जर भवनों के मालिकों को नोटिस दिए जा रहे हैं.

हेरिटेज नगर निगम की महापौर कुसुम यादव ने बताया कि लगभग 165 इमारतों को जर्जर अवस्था में होने की वजह से नोटिस दिया गया है कि या तो वे उनकी मरम्मत करवाएं, या अपने स्तर पर तोड़ दें. अन्यथा निगम कार्रवाई करेगा. नोटिस को अनदेखा कर मकान मालिक उचित कार्रवाई नहीं करता है या फिर उसमें रहने वाले लोग भवन को खाली नहीं करते हैं, तो निगम प्रशासन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगा. मेयर ने कहा कि ये भवन पूरी तरह असुरक्षित हैं और किसी की जान पर भारी पड़ सकते हैं. भवन मालिक थोड़े से किराए के लिए ऐसे असुरक्षित भवनों को किराए पर दे देते हैं. अधिकतर ऐसे घरों में किराएदार ही रहते हैं. ऐसे में उनकी जान से खेलना बिल्कुल गलत है. सभी पर नियम बराबर लागू होते हैं और कोई भी नियम की पालना नहीं करता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

परस्पर विवाद बना भवन खाली कराने में चुनौती: उन्होंने बताया कि वह खुद जहां रहती हैं, उसके आसपास भी करीब 10 से 12 जर्जर इमारतें हैं, जिन्हें चिह्नित किया गया और नोटिस भी दिए गए, लेकिन इनमें से कुछ इमारतें ऐसी हैं जो परिवार के आपसी विवाद के चलते कोर्ट स्टे पर हैं. वहीं, कुछ में मकान मालिक और किराएदार के बीच इसी तरह का प्रकरण है. ऐसे भवनों को खाली कराना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. इसके साथ ही अब दोबारा सर्वे भी करवाया जा रहा है, ताकि ऐसी इमारतें जो जर्जर अवस्था में हैं और गिर सकती हैं, उन्हें चिह्नित कर जल्द से जल्द खाली करवाया जाए. इसके साथ ही ऐलान करवाया जा रहा है. लोगों से भी मदद ली जा रही है कि यदि उनके घर के आसपास कोई जर्जर इमारत है तो सूचित करें.