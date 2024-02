ताजमहल में गुस्ल की रस्म के साथ शाहजहां का उर्स शुरू, पर्यटकों को मिली फ्री एंट्री

आगरा: ताजनगरी में मंगलवार दोपहर गुस्ल की रस्म के साथ मुगल बदशाह शहंशाह शाहजहां का 367 वां उर्स शुरू हो गया. सबसे पहले ताजमहल के तहखाने में स्थित शाहजहां व मुमताज की कब्रें खोली गईं. दोनों कब्र पर फूलों की चादरपोशी की गई. इसके बाद अजान के बाद फातिहा पढ़ा गया और ताजमहल बंद होने तक कव्वाली हुईं.

इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी, राजकुमार कपूर, उर्स कमेटी के अध्यक्ष सैयद इब्राहिम जैदी, सैयद मुनव्वर अली, ताहिरउद्दीन ताहिर, आरिफ तैमूरी आदि मौजूद रहे. उर्स में दूसरे दिन बुधवार दोपहर दो बजे संदल चढ़ाया जाएगा. तीसरे दिन सुबह से शाम तक चादरपोशी का सिलसिला चलेगा. इसी दिन सर्वधर्म सद्भाव की प्रतीक सतरंगी चादर चढ़ाई जायेगी.

मुगल शहंशाह शाहजहां का उर्स हर साल हिजरी कैलेंडर के रजब माह के 25, 26 और 27 तारीख को मनाया जाता है. इस वर्ष यह तारीख 6, 7 और 8 फरवरी को है, जिसमें शहंशाह शाहजहां का 367 वां उर्स मनाया जा रहा है. उर्स में आखिरी दिन आठ फरवरी को कुल के छींटों के साथ कुरानख्वानी, फातिहा और चादरपोशी होगी. चादरपोशी शाम तक चलेगी.

जायरीन और पर्यटकों की दोपहर से फ्री एंट्री: मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां के 367 वें उर्स में मंगलवार दोपहर दो बजे उर्स के चलते जायरीन और पर्यटकों को फ्री एंट्री मिली. उर्स सेलीब्रेशन कमेटी समेत अन्य कमेटी और एएसआई के कर्मचारियों पहुंचे. इस दौरान हर किसी को ताजमहल में फ्री एंट्री (Free entry for tourists in Taj Mahal) दी (Free entry for tourists in Taj Mahal) जाएगी.

यानी मंगलवार से तीन दिनों तक किसी को भी ताजमहल देखने के लिए टिकट नहीं खरीदने पड़ेंगे. उर्स के दौरान ताजमहल देखने आने वाले पर्यटक ताज का दीदार भी पाएंगे और बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम के मकबरे को भी पास से देख पाएंगे. यही नहीं टूरिस्ट्स उर्स के दौरान होने वाली रस्मों के साक्षी भी बन सकेंगे.

सात फरवरी को संदल और मिलाद शरीफ की रस्में निभायी जाएंगी.

उर्स कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी ने कहा कि उर्स के पहले दिन यानी आज गुस्ल की रस्म निभाई जाएगी. इसके बाद अजान होती है. सात फरवरी को संदल और मिलाद शरीफ की रस्में निभायी जाएंगी. संदल की रस्म में चंदन का लेप लगाया जाता है.



कर्मचारी संग वोलेंटियर संभाल रहे व्यवस्था: शाहजहां के उर्स के दौरान ताजमहल परिसर में व्यवस्था बेहतर रखने के लिए कर्मचारियों के साथ ही 100 वालेंटियर लगाए गए हैं, जो उर्स में जायरीन और पर्यटकों की हर संभव मदद कर कर रहे हैं. दोपहर दो बजे उर्स की रस्म और आमजन के लिए ताजमहल खुल गया. इस दौरान ताजमहल में सभी की फ्री एंट्री रहेगी. इसके साथ ही सात फरवरी (बुधवार) को दोपहर दो बजे से जायरीन और पर्यटकों की ताजमहल में फ्री एंट्री रहेगी. फिर, आठ फरवरी ( गुरुवार) सूर्याेदय से सूर्यास्त तक ताजमहल में उर्स के जायरीन और पर्यटकों की फ्री रहेगी.

उर्स में दूसरे दिन यह होंगी रस्में: उर्स सेलीब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष सैय्यद इब्राहिम हुसैन जैदी ने बताया कि शहंशाह शाहजहां के 369 वें उर्स के दूसरे दिन बुधवार दोपहर दो बजे शहंशाह शाहजहां के उर्स में जायरीन और पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी. उर्स में लगातार तीन दिन रस्में होंगी.

7 फरवरी 2023: शनिवार दोपहर दो बजे संदल चढ़ाया जाएगा. मिलाद उन नवी पढ़ा जाएगा. इसके साथ ही ताजमहल बंद होने तक कव्वाली होगी.

8 फरवरी 2023: रविवार सुबह कुल शरीफ के बाद कुरानख्वानी, फातिहा पढ़ा जाएगा. सुबह से शाम तक चादरपोशी, गुलपोशी औश्र पंखे चढ़ाए जाएंगे. इसके साथ ही शाम को फोरकोर्ट में लंगर तकसीम किया जाएगा.

यह सामान प्रतिबंधित: एएसआई की ओर से जायरीन और आम पर्यटकों उर्स के दौरान अपने साथ ताजमहल में प्रतिबंधित वस्तु सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, किसी भी प्रकार का झंडा, बैनर, पोस्टर, किताब, 36 इंच से बड़ा ढोल, बैंड-बाजा, पेचकस, लाइटर, चाकू समेत अन्य सामान नहीं ले जा सकेंगे.

