कतर से पूर्व नौसैनिकों की रिहाई पर सिंधिया ने जताई खुशी, पीएम मोदी के लिए कही ये बात

कतर से पूर्व नौसैनिकों की रिहाई पर सिंधिया ने जताई खुशी

ग्वालियर. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya scindia) ने नौसैनिकों की कतर से रिहाई ( release of ex soldiers from qatar) पर खुशी जताते हुए पीएम मोदी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं बल्कि बार-बार दिखाया है कि वे केवल प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हैं और प्रधान रक्षक हैं. सिंधिया ने आगे कहा, ' यूक्रेन युद्ध के समय विदेश में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने का मामला हो अथवा कोई और मौका, उन्होंने (पीएम मोदी) अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है.

भारतीयों को सुरक्षित रखने में पीएम की अहम भूमिका : सिंधिया

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पीएम मोदी (Pm Modi) ने विदेशों से सुरक्षित भारतीयों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा, 'पिछले 10 सालों में ऐसी कई घटना हुई हैं जब भारतीयों को विदेश से सुरक्षित वापस लाने के मामले सामने आए हैं. उन्होंने हर भारतीय की रक्षा की है.' सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों के अलावा विदेशों में रह रहे ढाई करोड़ लोगों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जो 110 देश में जीवन यापन कर रहे हैं.

महादजी सिंधिया की पुण्यतिथि पर किया याद

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने पूर्वज महादजी सिंधिया की उनकी पुण्यतिथि पर याद किया. उन्होंने कहा, महादजी सिंधिया ने पानीपत के तीसरी लड़ाई के बाद एक बार फिर मराठा सेना को इकट्ठा किया और देश के लाल किले पर हिंदवी स्वराज का झंडा फहराया था. छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को पूरा करने में महादजी सिंधिया ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इतिहास इसका गवाह है. उनके 16 पूर्वजों ने मुगलों और अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों को आहुति दी थी.