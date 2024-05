ETV Bharat / state

पाचवें चरण में झारखंड के तीन सीटों पर मतदान, प्रशासन है तैयार, वोटरों के लिए विशेष व्यवस्था - lok sabha election 2024

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 19, 2024, 8:18 AM IST | Updated : May 19, 2024, 8:35 AM IST

हजारीबाग प्रशासन और गिरिडीह डीसी की कोलाज तस्वीर ( ETV BHARAT )

Last Updated : May 19, 2024, 8:35 AM IST