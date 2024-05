ETV Bharat / state

माफिया अतीक के बेटे उमर का बड़ा खुलासा, कहा- असद ने उमेश पाल की हत्या के बारे में पहले ही बता दिया था - Prayagraj Umesh Pal murder

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 9, 2024, 8:25 AM IST | Updated : May 9, 2024, 9:50 AM IST

उमेश पाल हत्याकांड में उमर ने अहम खुलासे किए हैं. ( Photo credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : माफिया अतीक अहमद के लखनऊ जेल में बंद बेटे उमर का उमेश पाल मर्डर केस में प्रयागराज पुलिस ने जेल में जाकर बयान दर्ज कर लिया है. इससे पहले पुलिस नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद का भी बयान दर्ज कर चुकी है. इसके बाद पुलिस इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है. इससे पहले पुलिस की तरफ से चार्जशीट के बाद दो पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. संगम नगरी प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और दो पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी. तिहरे हत्याकांड ने यूपी के साथ पूरे देश में खलबली मचा दी थी. इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद और उसके बेटों समेत पत्नी और परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले में पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की है. उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस की तरफ से अब एक और पूरक चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी की जा चुकी है. इस तीसरी पूरक चार्जशीट में माफिया अतीक अहमद के लखनऊ और नैनी सेंट्रल जेल में बंद बेटों उमर और अली अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी.



उमर ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए : लखनऊ जेल में प्रयागराज पुलिस से पूछताछ के दौरान अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उमर ने बताया है वह जेल में बंद असद से मिला था. इस दौरान असद ने बताया था कि उमेश पाल को मारने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है. अब्बा अतीक अहमद व चाचा अशरफ के निर्देश पर ही घटना को अंजाम देने की योजना बनी है. उनके द्वारा बताए गए प्लान के मुताबिक घटना को अंजाम दिया जाएगा. असद ने उमर को यह भी बताया था कि किस तरह से अतीक अहमद और अशरफ पूरे मामले की जानकारी रख रहे थे.



24 फरवरी 2023 को हुई थी उमेश पाल की हत्या : उमेश पाल के साथ दो सरकारी गनर की हत्या के मामले में पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के साथ ही अन्य आरोपियों से पहले ही पूछताछ की थी. पिछले महीने पुलिस ने नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद का बयान दर्ज किया था. इसके बाद बुधवार को पुलिस ने लखनऊ जेल में बंद उमर अहमद का भी प्रयागराज पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया है. पुलिस ने उमेश पाल मर्डर केस में जेल में बी वारंट तामील करवाने के बाद माफिया के दोनों बेटों से उमेश पाल मर्डर केस से जानकारियां एकत्रित कर बयान दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही पुलिस की तरफ से अब अतीक अहमद के जेल में बंद दोनों बेटों के खिलाफ उमेश पाल मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल की जाएगी. इससे पहले इस केस में अभी तक पुलिस की तरफ से चार्जशीट के अलावा दो पूरक चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. जल्द ही पुलिस की तरफ से माफिया के जेल में बंद बेटों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर देगी. इसके बाद इस केस में पुलिस की विवेचना में और तेजी से आगे बढ़ेगी. दो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहले हो चुकी है दाखिल : उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस की तरफ से अभी तक 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है. अब इस मामले में पुलिस की तरफ से जल्द ही तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है. 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल ट्रिपल मर्डर केस के बाद पुलिस की तरफ से सबसे पहले मई 2023 में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी. जिसमें सदाकत खान में खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. उसके बाद दो और पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. उन दोनों पूरक चार्जशीट में अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ, अतीक के बहनोई अखलाक अहमद समेत 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है. अब पुलिस तीसरी बार पूरक चार्जशीट दाखिल कर माफिया के जेल में बंद बेटों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा.

Last Updated : May 9, 2024, 9:50 AM IST