पीएम मोदी आज वाराणसी में निकालेंगे 5 किमी लंबा रोड शो, पांच लाख से ज्यादा भीड़ जुटने का अनुमान - PM Modi Varanasi Road

पीएम मोदी आज वाराणसी में निकालेंगे 5 किमी लंबा रोड शो, पांच लाख से ज्यादा भीड़ जुटने का अनुमान - PM Modi Varanasi Road

Published : May 13, 2024, 7:36 AM IST | Updated : May 13, 2024, 11:10 AM IST

पीएम मोदी का रोड शो आज. ( PHOTO CREDIT; ETV BHARAT )

आज वाराणसी में पीएम मोदी निकालेंगे रोड शो. (VIDEO CREDIT; ETV BHARAT) वाराणसी : शंखनाद, डमरुओं की निनाद और मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी की सड़कों पर रोड शो निकालेंगे. इसमें लघु भारत और यूपी की संस्कृतियों की झलक देखने को मिलेगी. 13 मई को शाम काशी हिन्दू विश्विद्यालय के सिंह द्वार से पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रोड शो की शुरुआत होगी. यह काशी विश्वनाथ मंदिर पर समाप्त होगा. नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद भी लेंगे. रोड शो के मार्ग पर काशी की विभूतियों के कटआउट भी लगाए जाएंगे. साथ ही काशी की पहले और नई तस्वीर भी दिखाई देगी. रोड शो में पांच हजार से अधिक मातृशक्तियां भी पैदल यात्रा करेंगी. रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे. काशी में मोदी का रोड शो देश के अन्य रोड शो से बिल्कुल जुदा होगा. अभी तक नरेंद्र मोदी दूसरों के लिए वोट मांगते आए हैं, लेकिन काशी में वे अपने लिए मतदाताओं से वोट मांगेंगे. नरेंद्र मोदी अपने रोड शो में शामिल होने के लिए काशीवासियों के घर-घर निमंत्रण भेज रहे हैं. भाजपा ने ऐसी रणनीति बनाई है, जो पहले किसी रोड शो में नहीं दिखी होगी. रोड शो के दौरान लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा 5 सालों की काशी के विकास यात्रा का रोड मैप तैयार करेगी. पूर्व सांसद से लेकर विधायक, एमएलसी और मंत्री सभी अपने सांसद का स्वागत करेंगे. रोड शो में देश के लगभग हर प्रांत के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार स्वागत करेंगे. रोड शो के दौरान मिनी इंडिया की झलक के साथ उत्तर प्रदेश की संस्कृति भी देखने को मिलेगी. 11 बीट के अन्तर्गत 10 -10 प्वाइंट यानि लगभग 100 प्वाइंट बनाए गए हैं, जिन पर मराठी, गुजराती, बंगाली, माहेश्वरी, मारवाड़ी, तमिल, पंजाबी आदि समाज के लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करेंगे. इन प्वाइंट पर फूलों की बरसात की जाएगी. ढोल-नगाड़े बजाए जाएंगे. शहनाई, शंखनाद, डमरू दल के साथ काशी की जनता प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेगी. इसके साथ ही जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकनृत्य, लोकगीत गाते हुए बनारस के कलाकार व वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए बटुक पीएम मोदी का स्वागत करेंगे. पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं. भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह के परिवार के सदस्य मदनपुरा के पास शहनाई वादन से नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे. मदनपुरा में ही पूर्व सांसद राजेश मिश्रा के नेतृत्व में मुस्लिम लोग पुष्प वर्षा करेंगे. रोड शो में प्रधानमंत्री का अपनी मां की पैर छूते हुए तस्वीर भी दिखाई देगी. रोड शो के मार्ग पर काशी की विभूतियों की तस्वीर भी कई स्थानों पर देखने को मिलेगी. इनमें वे लोग होंगे, जिनकी कर्म या जन्मभूमि काशी रही है. इसमें काशी नरेश, पंडित मदन मोहन मालवीय, बिस्मिल्लाह खां, पंडित किशन महाराज, तुलसीदास, कबीर दास, संत रैदास आदि लोगों की तस्वीर होगी. रोड शो के रास्ते पर कुछ स्थानों पर काशी के विकास की नई तस्वीर के साथ पुरानी तस्वीर भी दिखाई देगी, जिसमें प्रमुख रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर, रेलवे स्टेशन आदि होगा. विकास के नए कामों की भी तस्वीर रोड शो में देखने को मिलेगी. इसमें टीएफसी, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, कैंसर अस्पताल आदि होगा. रोड शो में 5 हजार से अधिक संख्या में मातृशक्ति दिखेंगी, जो पूरे रोड शो में साथ चलेंगी. खिलाड़ी भी रहेंगे. फिलहाल पूरे रोड शो के लिए बनारस की सड़कों को दुल्हन की तरह सजाया गया है. हर चौराहे को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाने का काम किया गया और पूरे शहर को चमकाने के लिए नगर निगम और अलग-अलग विभागों के लोग जुटे हुए हैं. चौराहों के बड़ी सुंदर सजावट के साथ भारत के अलग-अलग संस्कृतियों सभ्यता की झलक भी मंच के जरिए देखने को मिलेगी. कहीं पर ओडिसी नृत्य होगा तो कहीं पर पंजाबी भांगड़ा, कहीं पर बंगाली संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी तो कहीं मराठा शौर्य दिखाई देगा. कुल मिलाकर बनारस के सड़कों पर आज पूरा भारत नजर आएगा. रोड शो के बाद प्रधानमंत्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करके बाबा से भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए आशीर्वाद लेंगे. रात में बीएलडब्लू में बुद्धिजीवियों के साथ मिलने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री 14 मई को काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन और उनकी अनुमति लेने के बाद नामांकन करेंगे. नामांकन में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री और विशिष्ट लोगों के रहने की संभावना है. इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी प्रस्तावित है. रोड शो में विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी अपने एनडीए गठबंधन की ताकत भी दिखाएंगे. इस रोड शो में जयंत चौधरी अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विस्वा सरमा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई अन्य के मौजूद रहने संभावना जताई जा रही है. इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडेय, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान समेत कई अन्य वीआईपी भी मौजूद रहेंगे. इसके अतिरिक्त अगले दिन 14 मई को पीएम मोदी के नामांकन में भी विपक्ष को एनडीए की ताकत दिखाने की तैयारी की गई है. भाजपा गठबंधन के बड़े नेता इस नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे.



प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद 14 तारीख को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी प्रस्तावित हैं. इसमें मुख्य रूप से पीएम मोदी गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा को नमन करने के लिए अस्सी घाट पहुंच सकते हैं. इसे लेकर अस्सी घाट पर भी तैयारियां जोर-जोर से की गई हैं. अस्सी घाट पर मिट्टी को समतल करने के साथ ही नगर निगम के अधिकारियों ने यहां साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की है. माना जा रहा है की गंगा सप्तमी के मौके पर सबसे पहले मां गंगा को नमन करके प्रधानमंत्री मोदी अपने ऊपर गंगाजल छिड़क कर शुद्धिकरण के बाद बाबा काल भैरव का दर्शन करने पहुंचेंगे. हाथ जोड़कर महाराज काल भैरव से आशीर्वाद लेकर अनुमति लेंगे और उसके बाद नामांकन के लिए प्रस्थान करेंगे. नामांकन के लिए सबसे पहले मलदहिया स्थित पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण उसके बाद नदेसर पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन और फिर कचहरी चौराहे पर लगी बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर नमन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपना नामांकन पूरा करेंगे.



पीएम मोदी का रोड शो 5 किलोमीटर लंबा होगा. इसकी शुरुआत लंका चौराहा स्थित महामना मदन मोहन मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ होगी. यहां से रोड शो अस्सी, भदैनी, शिवाला, सोनापुरा, बंगाली टोला, पांडेय हवेली, मदनपुरा, जंगमबाड़ी गोदौलिया, गोदौलिया चौराहा, बड़ादेव, हौजकटोरा, बांसफाटक होते हुए ज्ञानवापी (विश्वनाथ मंदिर) पर समाप्त होगा. पीएम का रोड शो मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर में होगा. त्रिनेत्र से चप्पे-चप्पे पर रखी जाएगी नजर, यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था होगी, रूट डायवर्जन होगा, ड्रोन सहित अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर पाबंदी रहेगी. ब्रीफिंग के दौरान सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नर द्वारा अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए.

