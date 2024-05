ETV Bharat / state

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर नोएडा पुलिस ने की छापेमारी, नहीं मिले पिता-पुत्र - AAP MLA Amantullah Khan

Published : May 16, 2024, 11:08 AM IST | Updated : May 16, 2024, 11:46 AM IST

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के घर नोएडा पुलिस ने की छापेमारी ( SOURCE: ETV BHARAT DESK )

नई दिल्ली/नोए़डा: नोएडा पुलिस ने दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी की है. ये छापेमारी पेट्रोल पंप पर मारपीट मामले से जुड़ी हुई है. इस केस में अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. बता दें विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे पर पेट्रोल पंप मारपीट मामले में केस दर्ज हुआ है और पुलिस लगातार इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है. नोएडा पुलिस आज सुबह से ही इन दोनों और इनके एक साथी की तलाश में छापेमारी की कार्रवाई में जुटी है. नोएडा पुलिस विधायक के ओखला स्थित निवास पर पहुंची और यहां छापा मारा. हालांकि विधायक के घर पर कोई भी नहीं मिला. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायक और उनका बेटे अपने घर पर नहीं हैं. नोएडा पुलिस की तीन टीमें इनकी तलाश में जुटी हुई हैं. नोएडा पुलिस ने इनकी तलाश में दिल्ली में डेरा डाल रखा है. आज गुरुवार की सुबह एक बार फिर नोएडा पुलिस फरार आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह के घर दबिश देने पहुंची. दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस दोनों ने एक साथ ये काम किया. घर पर विधायक ,विधायक के बेटे अनस के साथ ही पुलिस जिन तीन लोगों को तलाश रही, उसमें कोई नहीं मिला. घर पर एक महिला और एक बच्ची मिली है, जो बताया जा रहा है कि विधायक अमानतुल्लाह की पत्नी और बेटी है, पुलिस ने उनसे पूछताछ कर अन्य संभावित जगहों पर तबिश देने निकल गई. बता दें कि विधायक और उनके बेटे के ऊपर NBW जारी है और तभी से तीनों ही आरोपी फरार चल रहे हैं.



नोएडा के सेक्टर 95 स्थित एक पेट्रोल पंप पर पिछले दिनों मारपीट का एक मामला सामने आया. जिसमें आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे दोनों आरोपी बनाये गए हैं. इस घटना के बाद से नोएडा पुलिस ने पेट्रोल पंप प्रबंधन की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए, विधायक और उसके बेटे सहित तीन लोगों की तलाश शुरू कर दी है. वहीं एक अन्य आरोपी को पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया, जो विधायक का मैनेजर बताया जाता है. आज दबिश में पुलिस को विधायक की पत्नी और बेटी घर पर मिले जिन्होंने बताया कि उन्हें विधायक और बेटे के संबंध में कोई जानकारी नहीं है. इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाके में नोएडा पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जहां पुलिस को संभावना थी कि विधायक और उनका बेटा छिपा होगा.



विधायक पर की जाने वाली कार्रवाई

दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस की तलाश में नोएडा पुलिस दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दबिश देने का काम कर रही है. पुलिस की पहले तीन टीमें विधायक और उसके बेटे की तलाश में जुटी हुई थी. अब वही चार टीमें तलाश में जुटी है. अधिकारियों द्वारा एक टीम की बढ़ोतरी की गई है , इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है. जिसमें विधायक और उससे जुड़े हुए नंबरों की लोकेशन भी पुलिस लेने का काम कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही विधायक और उसके बेटे को तलाश लिया जाएगा. ये भी पढ़ें- AAP विधायक अमानतुल्लाह खान और बेटे अनस के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, नोएडा पुलिस की 3 टीमें कर रही हैं तलाश

