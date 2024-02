चीनी साफ्टवेयर से 20 लाख रुपये की लग्जरी कार चोरी की, दोनों बदमाश गिरफ्तार

मेरठ: मेरठ में चीनी साफ्टवेयर के जरिए रेलवे रोड से अल्काजार कार चोरी करने वाले दो शातिर बदमाशों को रेलवे रोड पुलिस ने शुक्रवार (17 फरवरी 2024) गिरफ्तार (Two arrested for car stolen with Chinese software) कर लिया. इन दोनों शातिर चोरों का साथी बिलाल पुलिस मुठभेड़ के दौरान ढेर हो चुका है.

मेरठ में 7 जनवरी को रेलवे रोड थाने के पुराने प्रेमपुरी निवासी कारण जैन की 20 लाख कीमती की अल्काजार को चोरी कर ली गयी थी. सीसीटीवी फुटेज से पता चला था कि बदमाश i20 कर में आए थे. उन्होंने अल्काजार के बराबर में अपनी कार खड़ी की थी. इसके बाद एक चीनी सॉफ्टवेयर के जरिए अल्काजार कार को स्टार्ट कर लिया था. आधार कार्ड में 16 अंकों का कोड होता है.

एंड्राइड मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर इस कोड को भर सकते हैं. रेलवे रोड थाना प्रभारी आनंद कुमार गौतम ने बताया कि कार चोरी के मामले में मोहम्मद चंद पुत्र याकूब निवासी पूर्व करामत अली थाना दिल्ली गेट और नदीम मलिक पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी हुमायूं नगर हापुर रोड लोहिया नगर को गिरफ्तार किया गया है.

आरोपियों ने बताया कि वह कार चोरी करके, उनको फर्जी कागजात की मदद से पूर्वांचल में बेच दिया था. इस मामले में 15 जनवरी 2024 को क्राइम ब्रांच ने खतौली में हुई मुठभेड़ में बिलाल को ढेर कर दिया था. उसके एक साथी अब्दुल समद निवासी खतौली को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में ओसामा निवासी खतौली को शोएब अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया था. बदमाशों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई i20 कार भी मिली थी.

