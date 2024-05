ETV Bharat / state

दिल्ली के जाफराबाद में पैरोल पर छूटे कैदी की गोली मारकर हत्या, 5 दिन में दूसरा मर्डर - Man shot dead in Jafrabad

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 11, 2024, 7:43 AM IST | Updated : May 11, 2024, 9:15 AM IST

जाफराबाद में गोली मारकर शख्स की हत्या ( Source: ETV Bharat Desk )

नई द‍िल्‍ली: दिल्ली के जाफराबाद इलाके में बीते रविवार (5 मई) देर शाम को बदमाशों ने एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी थी. मृतक बचाने की गुहार लगाता रहा था लेक‍िन कोई उसकी मदद को नहीं आया. वहीं, अब इस हफ्ते के बीतने से ठीक पहले आज शुक्रवार(10 मई) को इलाके में एक शख्‍स पर ताबड़तोड़ गोल‍ियां चलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान नाज‍िम (34), गली नंबर 10, चौहान बांगर के रूप में की गई है जोक‍ि एक महीने पहले ही जेल से पैरोल पर आया था. जाफराबाद इलाके में पांच द‍िन के भीतर एक और मर्डर की घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. नार्थ ईस्‍ट ज‍िला डीसीपी जॉय ट‍िर्की ने बताया क‍ि मृतक नाज‍िम पर द‍िल्‍ली और यूपी में हत्‍या, लूट और एनडीपीएस एक्‍ट के तहत 4 से ज्‍यादा आपराध‍िक मामले दर्ज हैं. नाज‍िम पहले ही डकैती के मामले में दोषी करार द‍िया गया था. इसके बाद वो पैरोल पर बाहर आया था. आज शुक्रवार को करीब साढ़े सात बजे कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर फायर‍िंग कर दी थी ज‍िसके बाद उसकी मौत हो गई है.



डीसीपी ने बताया क‍ि उसको 3 लड़कों ने गोल‍ियां मारी थी. इसके बाद उसकी मौके पर मौत हो गई थी. एफएसएल और क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंच कर मामले की जांच में जुट गई है. आरोप‍ियो की पहचान के ल‍िए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. संदेह जताया जा रहा है क‍ि मोटरसाइक‍िल पर आए तीन लड़के नाबाल‍िग थे. डीसीपी ने हत्‍या के पीछे की क‍िसी वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.



उधर, मृतक नाज‍िम की मां का आरोप है क‍ि ''उसके बेटे की हत्‍या के पीछे की वजह उसकी बहू है. पर‍िजनों ने आरोप लगाया क‍ि ब‍िलाल नाम का शख्‍स उनके घर पर आता था और नाज‍िम उसको आने के ल‍िए मना करता था. आरोप ये भी है कि ब‍िलाल का उनकी बहू के साथ प्रेम प्रसंग था. हालांक‍ि, पुल‍िस ने अभी इस मामले पर कुछ भी नहीं बताया है. वो इस मामले में जांच में जुटी है. दिल्ली के जाफराबाद में पैरोल पर छूटे कैदी की गोली मारकर हत्या (source: ETV Bharat Reporter) इस बीच देखा जाए तो नॉर्थ ईस्‍ट द‍िल्ली के जाफराबाद इलाके में ही चार किशोरों ने एक 35 वर्षीय शख्‍स पर 50 बार चाकू से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी. हमलावर उस पर जब तक चाकू से ताबड़तोड़ वार करते रहे थे जब तक की पीड़ित ने दम नहीं तोड़ दिया. नाबाल‍िग आरोप‍ियों ने नाजिर उर्फ नन्हे की हत्‍या की थी. हालांक‍ि, पुल‍िस ने इस मर्डर मामले में चार नाबालिग लड़कों को पकड़ ल‍िया है. 35 वर्षीय नाजिर पुत्र साबिर, सी- 213, गली नंबर 9/5, चौहान बांगर, अखाड़े वाली गली जाफराबाद में अपने परिवार के साथ रहता था. नाजिर मर्डर मामले में आरोपी लड़कों ने खुलासा किया था क‍ि उन्होंने ही नाजिर का मर्डर किया था. मर्डर के पीछे की वजह का खुलासा करते हुए आरोपियों ने बताया था क‍ि वारदात से ठीक दो दिन पहले ही नाजिर ने उनमें से एक को धमकी दी थी जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने उसका मर्डर कर दिया था. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां ज‍िले में सुरक्षा को लेकर सख्‍ती बरती जा रही है. वहीं बदमाशों के मन में कानून को डर ब‍िल्‍कुल भी नहीं द‍िख रहा है. बदमाश बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं. जाफराबाद इलाके में सप्‍ताह के भीतर मर्डर की दूसरी घटना ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है. ये भी पढ़ें- AATS ने ऑटो ल‍िफ्टर गैंग के सरगना को साथी समेत दबोचा, चोरी के 5 वाहन बरामद ये भी पढ़ें-आधी रात को शख्‍स से की थी लूटपाट, व‍िरोध करने पर किया मर्डर, पुल‍िस के हत्‍थे चढ़े तीन आरोपी

नई द‍िल्‍ली: दिल्ली के जाफराबाद इलाके में बीते रविवार (5 मई) देर शाम को बदमाशों ने एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी थी. मृतक बचाने की गुहार लगाता रहा था लेक‍िन कोई उसकी मदद को नहीं आया. वहीं, अब इस हफ्ते के बीतने से ठीक पहले आज शुक्रवार(10 मई) को इलाके में एक शख्‍स पर ताबड़तोड़ गोल‍ियां चलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान नाज‍िम (34), गली नंबर 10, चौहान बांगर के रूप में की गई है जोक‍ि एक महीने पहले ही जेल से पैरोल पर आया था. जाफराबाद इलाके में पांच द‍िन के भीतर एक और मर्डर की घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. नार्थ ईस्‍ट ज‍िला डीसीपी जॉय ट‍िर्की ने बताया क‍ि मृतक नाज‍िम पर द‍िल्‍ली और यूपी में हत्‍या, लूट और एनडीपीएस एक्‍ट के तहत 4 से ज्‍यादा आपराध‍िक मामले दर्ज हैं. नाज‍िम पहले ही डकैती के मामले में दोषी करार द‍िया गया था. इसके बाद वो पैरोल पर बाहर आया था. आज शुक्रवार को करीब साढ़े सात बजे कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर फायर‍िंग कर दी थी ज‍िसके बाद उसकी मौत हो गई है.



डीसीपी ने बताया क‍ि उसको 3 लड़कों ने गोल‍ियां मारी थी. इसके बाद उसकी मौके पर मौत हो गई थी. एफएसएल और क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंच कर मामले की जांच में जुट गई है. आरोप‍ियो की पहचान के ल‍िए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. संदेह जताया जा रहा है क‍ि मोटरसाइक‍िल पर आए तीन लड़के नाबाल‍िग थे. डीसीपी ने हत्‍या के पीछे की क‍िसी वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.



उधर, मृतक नाज‍िम की मां का आरोप है क‍ि ''उसके बेटे की हत्‍या के पीछे की वजह उसकी बहू है. पर‍िजनों ने आरोप लगाया क‍ि ब‍िलाल नाम का शख्‍स उनके घर पर आता था और नाज‍िम उसको आने के ल‍िए मना करता था. आरोप ये भी है कि ब‍िलाल का उनकी बहू के साथ प्रेम प्रसंग था. हालांक‍ि, पुल‍िस ने अभी इस मामले पर कुछ भी नहीं बताया है. वो इस मामले में जांच में जुटी है. दिल्ली के जाफराबाद में पैरोल पर छूटे कैदी की गोली मारकर हत्या (source: ETV Bharat Reporter) इस बीच देखा जाए तो नॉर्थ ईस्‍ट द‍िल्ली के जाफराबाद इलाके में ही चार किशोरों ने एक 35 वर्षीय शख्‍स पर 50 बार चाकू से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी. हमलावर उस पर जब तक चाकू से ताबड़तोड़ वार करते रहे थे जब तक की पीड़ित ने दम नहीं तोड़ दिया. नाबाल‍िग आरोप‍ियों ने नाजिर उर्फ नन्हे की हत्‍या की थी. हालांक‍ि, पुल‍िस ने इस मर्डर मामले में चार नाबालिग लड़कों को पकड़ ल‍िया है. 35 वर्षीय नाजिर पुत्र साबिर, सी- 213, गली नंबर 9/5, चौहान बांगर, अखाड़े वाली गली जाफराबाद में अपने परिवार के साथ रहता था. नाजिर मर्डर मामले में आरोपी लड़कों ने खुलासा किया था क‍ि उन्होंने ही नाजिर का मर्डर किया था. मर्डर के पीछे की वजह का खुलासा करते हुए आरोपियों ने बताया था क‍ि वारदात से ठीक दो दिन पहले ही नाजिर ने उनमें से एक को धमकी दी थी जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने उसका मर्डर कर दिया था. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां ज‍िले में सुरक्षा को लेकर सख्‍ती बरती जा रही है. वहीं बदमाशों के मन में कानून को डर ब‍िल्‍कुल भी नहीं द‍िख रहा है. बदमाश बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं. जाफराबाद इलाके में सप्‍ताह के भीतर मर्डर की दूसरी घटना ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है. ये भी पढ़ें- AATS ने ऑटो ल‍िफ्टर गैंग के सरगना को साथी समेत दबोचा, चोरी के 5 वाहन बरामद ये भी पढ़ें-आधी रात को शख्‍स से की थी लूटपाट, व‍िरोध करने पर किया मर्डर, पुल‍िस के हत्‍थे चढ़े तीन आरोपी

Last Updated : May 11, 2024, 9:15 AM IST