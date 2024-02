HP Vidhan Sabha Recruitment 2024: युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकारी नौकरी के लिए जल्द करें आवेदन

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में क्लर्क, जेओए आईटी, स्टेनो, ड्राइवर, चौकीदार, माली और विभिन्न पदों पर काम करने के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा आधिकारिक तौर अधिसूचना जारी कर विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगें हैं. बता दें कि जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो 24 जनवरी से 26 फरवरी 2024 के बीच आवेदन कर सकते हैं. गौरतलब है कि कुल वैकेंसी 35 हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती: क्लर्क, जेओए आईटी, स्टेनो, ड्राइवर, माली या किसी अन्य पद के लिए आवेदन करने के लिए, विवरण प्रदान करना होगा, दस्तावेज अपलोड करने होंगे और शुल्क का भुगतान करना होगा. बता दें कि Reporter (Hindi) के लिए पांच पद, Junior Scale Stenographer के लिए 2 पद, Junior Translator के लिए 1, JOA IT के लिए 3, Clerk 10, Driver एक, Frash 9, Chowkidar 3, Mali एक.

पढ़ाई कितनी चाहिए: Reporter (Hindi), Junior Scale Stenographer, Junior Translator, Clerk के पदों के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अनुशासन में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है. वहीं, JOA IT उम्मीदवार को विज्ञान, वाणिज्य या कला स्ट्रीम के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए. इसके साथ ही Driver के पद के लिए दसवीं पास होना अनिवार्य है. वहीं, Frash, Chowkidar, Mali के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है.

फीस कितनी लगेगी: विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को को आवश्यक राशि का भुगतान करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार है- Reporter(Hindi) के लिए General & EWS अभियर्थियों के लिए ₹800 रुपये फीस है. वहीं, SC, ST, OBC, and BPL of Haryana के लिए ₹200 रुपये फीस है. वहीं, Ex-servicemen के लिए कोई फीस नहीं है. Jr. Scale Stenographer, Jr. Translator, Jr. Office Assistant (IT), Clerk, Driver के लिए ₹600 रुपये फीस है. वहीं, SC, ST, OBC, and BPL of Haryana के लिए ₹150 रुपये फीस है और Ex-servicemen के लिए कोई फीस नहीं है. Frash, Chowkidar, Mali के लिए ₹400 रुपये और SC, ST, OBC, and BPL of Haryana के लिए ₹100 फीस है. वहीं, Ex-servicemen के लिए कोई फीस नहीं है.

सिलेक्शन कैसे होगा: रिपोर्टर (हिंदी), जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर, क्लर्क, जेओए आईटी आदि के पद के लिए चयन प्रक्रिया में दो चरण शामिल हैं, जो लिखित परीक्षा और दस्तावेजीकरण हैं. उम्मीदवारों को यह जानना आवश्यक है कि जिनका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा उन्हें चयन प्रक्रिया के पहले चरण के लिए बुलाया जाएगा और जो उम्मीदवार इसमें उत्तीर्ण होंगे उन्हें दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा और फिर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी.

कहां करना है आवेदन: अभ्यर्थी https://evidhan.nic.in/Jobs पर जाकर ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं.

