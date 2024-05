ETV Bharat / state

दिल्ली में हिमंत बिस्वा सरमा और राज्यवर्धन सिंह की जनसभा, केजरीवाल पर कहा- अभी तो जेल से आए हैं, थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक होने दीजिए - lok sabha elections 2024

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 13, 2024, 9:52 AM IST | Updated : May 13, 2024, 11:00 AM IST

कार्यक्रम में हिमंत बिस्वा सरमा और राज्यवर्धन सिंह राठौर ( ETV Bharat, Reporter )

Last Updated : May 13, 2024, 11:00 AM IST