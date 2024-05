ETV Bharat / state

हरियाणा में हीट वेव का कहर जारी, सिरसा में पारा 50 डिग्री के पार, देश का दूसरा सबसे गर्म जिला - heat wave havoc

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 29, 2024, 10:17 AM IST | Updated : May 29, 2024, 10:26 AM IST

हीट वेव का कहर जारी ( Etv Bharat )

Last Updated : May 29, 2024, 10:26 AM IST