उत्तर भारत के सबसे बड़े यूनानी चिकित्सा संस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जानिए किन-किन सेवाओं की मिलेगी सुविधा?

यूनानी चिकित्सा संस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

नई दिल्ली: गाजियाबाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वर्चुअल रूप से दिसंबर 2022 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का तोहफा दिया गया. इस संस्थान में यूनानी पद्धति से मरीजों का इलाज किया जा रहा है. गाजियाबाद का कमला नेहरू नगर स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान 381 करोड़ की लागत से बना है, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल है. अब यहां स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. जिससे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई सुविधा मिल रही है.

उद्घाटन के एक साल बाद सेवाओं का विस्तार: नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूनानी मेडिसिन अस्पताल उद्घाटन के एक साल तक स्वास्थ्य सेवाओं का धीमी गति से विस्तार हुआ. हालांकि, अब यूनानी अस्पताल को जल्द पूरी तरह से ऑपरेशनल करने की कवायद तेज कर दी गई है. अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. यूनानी अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा शुरू हो चुकी है. वहीं, महीने भर में अल्ट्रासाउंड और x ray की भी सुविधा शुरू होने की संभावना है.

ओपीडी की संख्या 4 से बढ़कर हुई 12ः नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के ओएसडी और मेडिकल सुप्रीटेंडेंट प्रोफेसर सैयद शाह आलम के बताया कि चार्ज संभालने के बाद ओपीडी की संख्या को 4 से बढ़कर 12 किया गया है. यूनानी अस्पताल में मोटापा और पोषण (Obesity and Nutrition), यकृत और पित्त रोग (Hepatobillary), अमराज़ इ जिल्द व तजीनियत (चर्म रोग Skin OPD), अमराज़ ए निस्वान वा कबालत (Obstetrics and Gynaecology), अमराज़ बाह (Sexual Disorders), अमराजे गुर्दा (Nephrology), मनोरोग चिकित्सा (Psychiatry), तहफ्फुजी व समाजी तिब्ब (Preventive and Social Medicine), चेस्ट क्लिनिक, जीरियाट्रिक आदि ओपीडी अस्पताल में संचालित की जा रही है.

पैथोलॉजी लैब में जांचों की बढ़ाई गई संख्या: यूनानी अस्पताल में पैथोलॉजी लैब का संचालन शुरू हो चुका है. विभिन्न प्रकार की जांच अस्पताल स्थित पैथोलॉजी लैब में की जा रही है. यूनानी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की भी शुरुआत हो चुकी है. फिलहाल अस्पताल में माइनर सर्जरी की जा रही है. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि आने वाले दिनों में मेजर सर्जरी के साथ दूरबीन विधि से ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध होगी. अस्पताल में xray की सेवाएं भी जल्द शुरू हो जाएगी. X-ray मशीन के इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है.

ये भी पढ़ें : गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान में जल्द शुरू की जाएंगी ये स्वास्थ्य सुविधाएं, चल रही है स्टाफ की भर्ती

रजिस्ट्रेशन समय 1 बजे से बढ़कर हुआ शाम 4 बजे तकः यूनानी अस्पताल में पहले दोपहर 1 बजे तक मरीज का रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन समय को बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है. अस्पताल में ओपीडी की संख्या बढ़ाने के बाद अब मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है. अस्पताल में प्रतिदिन डेढ़ हजार से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं. अस्पताल में अब आईपीडी को 20 बेड से बढ़ाकर 50 बेड कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें : Unani Medicine Hospital: उद्घाटन के बाद भी ओपीडी तक सिमटा नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन अस्पताल