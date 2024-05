ETV Bharat / state

दिल्ली-पंजाब के बीच चलने वाली चार और ट्रेनों को किया गया शार्ट टर्मिनेट, यहां देखें पूरी लिस्ट - TRAIN EFFECTED DUE TO KISAN PROTEST

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 16, 2024, 10:46 AM IST | Updated : May 16, 2024, 10:59 AM IST

Etv Bharat ( Etv Bharat )

Last Updated : May 16, 2024, 10:59 AM IST