ETV Bharat / state

सुशील मोदी के निधन से भाजपा में शोक की लहर, सीएम भजनलाल सहित प्रदेश भाजपा के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि - Sushil Modi Passed Away

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 14, 2024, 7:04 AM IST | Updated : May 14, 2024, 7:11 AM IST

सुशील कुमार मोदी का निधन ( फाइल फोटो )

जयपुर. भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित सत्ता और संगठन के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी. अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्य सभा सांसद बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी बिहार में भाजपा के पुरोधा और आधार स्तंभ रहे. उनका पार्टी में महत्वपूर्ण योगदान और बिहार में सुशासन के लिए अथक प्रयास हम जैसे प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्वरूप बना रहेगा. उनका निधन भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है. उधर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ने कहा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद हैं. परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को इस दुःख की घड़ी में संबल प्रदान करें . पढ़ें: बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी का दिल्ली AIIMS में निधन, आज पटना आएगा पार्थिव शरीर इन्होंने भी श्रद्धांजलि : उधर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के निधन का समाचार बेहद दु:खद है. ईश्वर , दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को वज्रपात सहन करने की शक्ति दे. उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूं. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने लिखा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सुशील मोदी के निधन की दुःखद सूचना मिली. आपका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है. ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिखा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. उनका निधन बिहार की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को सम्बल प्रदान करें. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने दी श्रद्धांजलि (फोटो सोशल मीडिया) 72 साल की उम्र हुआ निधन : बता दें कि 72 साल के बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी पिछले छह महीने से कैंसर से पीड़ित थे. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने एक एक्स पोस्ट में 3 अप्रैल को दी थी. सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था. उनके पिता मोती लाल मोदी और माता का नाम रत्ना देवी था, जिनका पहले ही निधन हो चुका है. मोदी बिहार की राजनीति में बड़ा कद रखते है, उनकी कद्दावर नेताओं में गिनती की जाती है. संघर्ष भरा रहा जीवन : बी.एन. कॉलेज से पटना बीएससी से पढ़ाई छोड़ कर जय प्रकाश नारायण के साथ आंदोलन में कूद गए थे. यहीं से इनका राजनीतिक करियर शुरू हो गया था. 1990 में सक्रिय रूप से राजनीति में आए. पहली बार पटना के कुम्हार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे. वह बिहार से राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे. सुशील मोदी बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा था.भाजपा ने बिहार विधानसभा दल के मुख्य सचेतक बनाया था.

जयपुर. भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित सत्ता और संगठन के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी. अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्य सभा सांसद बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी बिहार में भाजपा के पुरोधा और आधार स्तंभ रहे. उनका पार्टी में महत्वपूर्ण योगदान और बिहार में सुशासन के लिए अथक प्रयास हम जैसे प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्वरूप बना रहेगा. उनका निधन भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है. उधर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ने कहा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद हैं. परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को इस दुःख की घड़ी में संबल प्रदान करें . पढ़ें: बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी का दिल्ली AIIMS में निधन, आज पटना आएगा पार्थिव शरीर इन्होंने भी श्रद्धांजलि : उधर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के निधन का समाचार बेहद दु:खद है. ईश्वर , दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को वज्रपात सहन करने की शक्ति दे. उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूं. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने लिखा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सुशील मोदी के निधन की दुःखद सूचना मिली. आपका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है. ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिखा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. उनका निधन बिहार की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को सम्बल प्रदान करें. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने दी श्रद्धांजलि (फोटो सोशल मीडिया) 72 साल की उम्र हुआ निधन : बता दें कि 72 साल के बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी पिछले छह महीने से कैंसर से पीड़ित थे. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने एक एक्स पोस्ट में 3 अप्रैल को दी थी. सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था. उनके पिता मोती लाल मोदी और माता का नाम रत्ना देवी था, जिनका पहले ही निधन हो चुका है. मोदी बिहार की राजनीति में बड़ा कद रखते है, उनकी कद्दावर नेताओं में गिनती की जाती है. संघर्ष भरा रहा जीवन : बी.एन. कॉलेज से पटना बीएससी से पढ़ाई छोड़ कर जय प्रकाश नारायण के साथ आंदोलन में कूद गए थे. यहीं से इनका राजनीतिक करियर शुरू हो गया था. 1990 में सक्रिय रूप से राजनीति में आए. पहली बार पटना के कुम्हार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे. वह बिहार से राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे. सुशील मोदी बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा था.भाजपा ने बिहार विधानसभा दल के मुख्य सचेतक बनाया था.

Last Updated : May 14, 2024, 7:11 AM IST