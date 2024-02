प्रयागराज में माघ मेले के दौरान किन्नर अखाड़े में लगी आग, एक की मौत

प्रयागराज: मौनी अमावस्या की रात को प्रयागराज के माघ मेले के दौरान किन्नर अखाड़े में आग लग गयी थी. इसमें तीन लोग बुरी तरह झुलस गये थे. इसमें से एक व्यक्ति की आज इलाज के दौरान मौत (One died in Magh Mela fire in Prayagraj) हो गयी. श्रद्धालु की मौत से किन्नर अखाड़े में मातम का माहौल है. करेली थाना क्षेत्र के करेंदा गांव में रहने वाले राजकुमार उर्फ बेचन मास्टर कई सालों से किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए था.

किन्नर अखाड़े में लगी आग से तीन लोग बुरी तरह झुलसे थे

प्रयागराज मौनी अमावस्या के पर्व की रात (शुक्रवार) में किन्नर अखाड़े के टेंट में भीषण आग लग गयी थी. इस आग में तीन लोग झुलस गए थे. इन तीन लोगों में एक की आज सुबह मौत हो गई. सेक्टर 5 में लगे किन्नर अखाड़े के शिविर में देर रात सब कुछ जलकर खाक हो गया था. किसी तरह फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया था. शिविर में मौजूद लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई थी. इसमें तीन लोग बुरी तरह झुलस गए थे. इनमें से एक की मौत होने के कारण किन्नर अखाड़े में शोक की लहर है.

किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर टीना मां के मुताबिक करेली के कैरेन्दा निवासी राजकुमार उर्फ बेचन काफी समय से किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए थे. इस अखाड़े के साथ ढोलक बजाने का काम करते थे. रात में वह भी इसी शिविर में मौनी अमावस्या स्नान करने के लिए रुके थे, लेकिन अचानक आग लग गयी. आग के कारण सबकुछ जल गया. मौनी अमावस्या की रात में पूजा पाठ का काम हो चुका था, इसीलिए सभी लोग जाग रहे थे.

राजकुमार उर्फ बेचन मास्टर कई सालों से किन्नर अखाड़े से जुड़े थे

सभी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. इनमें तीन लोग बुरी तरह झुलस गए थे. सभी का इलाज स्वरूप रानी अस्पताल में चल रहा था. शनिवार सुबह राजकुमार उर्फ बेचन मास्टर की मौत हो गई. इनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा.

