भीषण गर्मी का कहर : जालोर और जोधपुर के बाद अब जैसलमेर में भी हीट स्ट्रॉक ने ली शख्स की जान - Heat Wave In Rajasthan

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 24, 2024, 7:50 AM IST | Updated : May 24, 2024, 7:59 AM IST

गर्मी से अधेड़ की मौत ( फोटो : ईटीवी भारत )

गर्मी से अधेड़ की मौत (वीडियो : ईटीवी भारत) जैसलमेर. जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है. जैसलमेर में पारा 48 डिग्री के करीब पहुंच चुका है. लगातार बढ़ रहे इस पारे से हर किसी का हाल बेहाल है. गुरुवार शाम जैसलमेर में गर्मी के कारण एक अधेड़ की मौत सामने आई है. मृतक अधेड़ जैसलमेर के प्रमुख तीर्थ स्थल वैशाखी में आयोजित मेले में आया था, जहां वो हीट स्ट्रॉक का शिकार हो गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार देवा गांव निवासी 55 वर्षीय बाबूराम पुत्र पीराराम मेघवाल रात्रि जागरण में भजन के लिए जैसलमेर के प्रमुख तीर्थ स्थल वैशाखी आया था. जहां मेले में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी. इस दौरान भीषण गर्मी होने के कारण बाबूराम हीट स्ट्रॉक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी तबियत खराब हो गई. जिसके बाद एबुलेंस 108 की मदद से बाबूराम को जैसलमेर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय जवाहर चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बाबूराम को मृत घोषित कर दिया. इसे भी पढ़ें- राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, हीट स्ट्रोक से एक महिला समेत 5 लोगों की मौत - Heat Wave in Rajasthan चिकित्सकों के अनुसार जब बाबूराम को अस्पताल लाया गया तो उसका ब्रेन डेथ हो चुका था, जिससे चिकित्सकों के अनुसार इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती कि बाबूराम की मौत हीट स्ट्रॉक से ही हुई है. सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. वहीं परिजनों ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मना कर दिया. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने बाबूराम का शव परिजनों को सौंप दिया. बता दें कि इन दोनों जैसलमेर शहर में भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है. ऐसे में लगातार अस्पताल में लू और तापघात के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है. वहीं चिकित्सा विभाग ने आमजन को गर्मी से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है. अब तक 6 लोगों की गई जान : राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदेश के कई जिलों में तापमान 47 डिग्री के पार जा चुका है. इस बीच 24 घंटे में गर्मी के चलते मौतों की खबर भी सामने आ रही है. गुरुवार को जालोर में 4 लोगों की और जोधपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं अब जैसलमेर से भी एक व्यक्ति की मौत के साथ यह आंकड़ा 6 लोगों का हो गया है, जो कि चिंताजनक हालात को बयां कर रहा है.

