कौशांबी में पूर्व बीजेपी विधायक के भाई के घर में विस्फोट, मकान के परखच्चे उड़े

पूर्व बीजेपी विधायक शीतला प्रसाद पटेल के भाई के घर पर विस्फोट

कौशांबी: कौशांबी जिले में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब बीजेपी के पूर्व विधायक के भाई के घर पर तेज आवाज के साथ घमाका (Explosion at former BJP MLA's brother house in Kaushamb) हुआ. संदिग्ध परिस्थितियों में हुए इस धमाके में घर की दीवार और छत क्षतिग्रस्त हो गई. सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घर में लगी आग पर काबू पाया. धमाका किन कारणों से हुआ, इसकी जांच पुलिस कर रही है.

घटना सैनी कोतवाली के नगर पंचायत सिराथू कस्बे की है. यहां सिराथू कस्बे में बीजेपी के पूर्व विधायक शीतला प्रसाद पटेल के भाई चंद्रिका प्रसाद उर्फ मुन्ना पटेल का घर है. मुन्ना पटेल के घर मे अंदर के कमरों में उनकी पत्नी और बच्चे थे. तभी बाहर के कमरे में तेज आवाज के साथ धमाका हो गया. संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ धमाका इतना तेज था कि कमरे की दीवार गिर गई और छत क्षतिग्रस्त हो गई.

इसके साथ ही कमरे में रखे सामान में भीआग लग गई. घर में मौजूद लोगों ने बाहर निकाल कर देखा, तो हड़कंप मच गया. लोगों ने इसकी सूचना सैनी कोतवाली पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड टीम को दी. बीजेपी के पूर्व विधायक शीतला प्रसाद पटेल के भाई के घर में आग लगने और दीवार गिरने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया. गनीमत यह रही कि घर के बाहर के कमरे में कोई मौजूद नहीं था. इसलिए किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

पुलिस का कहना है कि धमाका किन कारणों से हुआ, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही. जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है. सीओ सिराथू अवधेश विश्वकर्मा के मुताबिक पुलिस को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर भेजा गया. आग पर काबू पा लिया गया था.

ये भी पढ़ें- पीलीभीत में ज्ञानवापी मस्जिद बचाने के लिए पोस्टर लगे, हरकत में आयी पुलिस