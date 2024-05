ETV Bharat / state

आरपीएससी: आज से असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती एग्जाम, 2 जून तक चलेगी परीक्षा, नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम - RPSC Exam

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 16, 2024, 8:02 AM IST | Updated : May 16, 2024, 9:24 AM IST

असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 ( फाइल फोटो )

नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर) अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई परीक्षा 2023 की विभिन्न 27 विषयों की परीक्षा का आयोजन आज यानी 16 मई से शुरू होने जा रहा है. परीक्षा 2 जून तक चलेगी. अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है. परीक्षा में नकल और डमी कैंडिडेट को बैठने से रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई. आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि विषय वार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 27 विभिन्न विषयों की परीक्षा का आयोजन अजमेर में 221 और जयपुर में 418 यानी कुल 639 परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है. 16 से 24 मई तक आयोजित होने वाली 19 विषयों की परीक्षा का आयोजन अजमेर और जयपुर मुख्यालय दोनों पर किया जाएगा. जबकि 28 मई से 2 जून तक 8 विषयों की परीक्षाओं का आयोजन मात्रा अजमेर जिला मुख्यालय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा. परीक्षा के अंतर्गत सुबह 9 से 12 बजे तक प्रश्न पत्र प्रथम और दोपहर ढाई से 5:30 तक प्रश्न पत्र द्वितीय की परीक्षा का आयोजन होगा. परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक के पांच विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. पढ़ें: आरपीएससी : 27 विषयों की परीक्षा 16 मई से 2 जून तक, अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी वीक्षक और अन्य कार्मिकों की भी होगी जांच : उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर वीक्षक या अन्य कार्मिक भी किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन या संचार उपकरण नहीं ले जा सकेंगे. केंद्र में प्रवेश से पहले इनकी भी पूर्णतः जांच होगी. मात्र केंद्र अधीक्षक के पास परीक्षा संचालन संबंधी आवश्यक संचार के लिए की-पैड मोबाइल उपलब्ध रहेगा. आयोग के अधिकारी भी निरंतर परीक्षा केंद्रों पर निगरानी और पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे. अटेंडेंस शीट पर लिया जाएगा हैंडराइटिंग का नमूना : आयोग की ओर से जारी प्रवेश पत्र के साथ अटेंडेंस शीट भी होती है. इस शीट को परीक्षा केंद्र पर परीक्षक अभ्यर्थी की पहचान कर खुद के, केंद्र अधीक्षक और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करवा कर प्रवेश पत्र से अलग कर केंद्र पर जमा करते हैं. परीक्षा संपन्न होने के बाद यह अटेंडेंस शीट परीक्षा सामग्री के साथ आयोग को भेजी जाती है परीक्षार्थी को अटेंडेंस शीट के निचले भाग में दिए गए स्थान पर कार्मिक की उपस्थिति में एक वाक्य लिखना होगा इसके बाद अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर कर खुद के द्वारा लिखे गए वाक्य की पुष्टि करेगा.

Last Updated : May 16, 2024, 9:24 AM IST