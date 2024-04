वृंदावन पहुंचे सात श्रद्धालु फूड प्वाइजनिंग का हुए शिकार, अस्पताल में भर्ती - Devotees ill in Vrindavan

मथुरा : धर्म नगरी वृंदावन में दूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ का सेवन करने से आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं के फूड प्वाइजनिंग का शिकार होने का मामला प्रकाश में आया है. जिन्हें वृंदावन के सौशैया अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बैतूल के गांव तवा काठी से 18 श्रद्धालुओं का एक समूह रविवार को वृंदावन दर्शन करने के लिए पहुंचा था.

बुधवार शाम मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने सड़क किनारे खड़े धकेल (ठेले) से खरीद कर खाना खाया था. देर अचानक श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई. तबीयत बिगड़ने पर अन्य श्रद्धालुओं ने उन्हें सौशैया अस्पताल में भर्ती कराया जहां सभी श्रद्धालुओं का उपचार चल रहा है.



मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय कुमार वर्मा ने बताया कि कुछ श्रद्धालुओं ने डिनर किया था. सुबह उनको उल्टी दस्त की शिकायत होने पर वह वृंदावन में एडमिट किया गया है. मरीजों की संख्या सात है. सभी स्वस्थ हैं और आराम कर रहे हैं. खाने में जरूर कोई समस्या रही होगी, जिसकी वजह से उनको यह समस्या हुई. (Seven devotees suffered with food poisoning in Vrindavan)



यह भी पढ़ें : धार्मिक यात्रा पर मथुरा पहुंचे आदित्य ठाकरे, बोले- अयोध्या में राम मंदिर शिवसेना की देन



यह भी पढ़ें : बांके बिहारी मंदिर कारिडोर मामलाः हाईकोर्ट में सेवायतों और सरकार के बीच मंदिर के चढ़ावे को लेकर जारी रही खींचतान