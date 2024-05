ETV Bharat / state

दिल्ली में 50 डिग्री गर्मी वाला टॉर्चर! रविवार रहा सीजन का सबसे गर्म दिन, बारिश को लेकर नई भविष्यवाणी? - DELHI WEATHER UPDATE TODAY

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 27, 2024, 8:38 AM IST | Updated : May 27, 2024, 9:32 AM IST

दिल्ली में 50 डिग्री गर्मी वाला टॉर्चर! ( PHOTO SOURCE: ANI )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. दिल्ली में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है. इस भीषण गर्मी में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. रविवार यानि 26 मई दिल्ली में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया. चिलचिलाती धूप और अधिकांश इलाकों में लू के बीच रविवार को दिल्ली में मुंगेशपुरी में तापमान 48.3 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. मौसम वैज्ञानिक (SOURCE: ANI) सोमवार को कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग की माने तो आज सोमवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. इसके साथ ही हवा में नमी का स्तर 36 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है. 26 मई रविवार रहा सबसे गर्म दिन रविवार को सूरज की तपिश और भीषण लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आए. दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक रहा. मौसम विभाग के अनुसार 9 साल बाद दिन में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है. इतना ही नहीं यह इस सीजन का अब तक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान है. इससे पहले 2015 में इस दिन अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. दिल्ली शहरी केंद्रों में मुंगेशपुर व नजफगढ़ इलाके में 48 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंचा. मौसम विभाग ने सोमवार से बुधवार तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है. गर्मी की वजह से रविवार को टूरिस्ट भी नजर नहीं आए दिल्ली प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, दिल्ली का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया. यह सामान्य से पांच डिग्री अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम आर्द्रता का स्तर 62 फीसदी रहा. राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी की वजह से सड़कों पर भी सन्नाटा पड़ा हुआ नजर आया. पर्यटन स्थल में भी लोगों की आज कम आवाजाही देखी गई. रविवार को अवकाश का दिन होने के बाद भी चिलचिलाती गर्मी की वजह से आज दिल्ली में पर्यटकों की कम संख्या देखी गई. मौसम विभाग के मुताबिक 'अभी बारिश के नहीं कोई आसार' मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 4-5 दिन तक बारिश के कोई आसार नहीं. हालांकि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर पंजाब हरियाणा में देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने 31 मई को दिल्ली में मौसम बदलने, हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:15 बजे तक तापमान 33 डिग्री सेल्सियस गोद दर्ज कर दिया गया है जबकि दिल्ली एनसीआर के साथ फरीदाबाद में 33 डिग्री, गुरुग्राम में 33 डिग्री, गाजियाबाद में 32 डिग्री, ग्रेटर नोएडा में 33 डिग्री और नोएडा में 33 डिग्री सेल्सियस किया गया है. मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक गर्मी एवं भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है. माह के अंतिम दिन यानी 31 मई को हल्की वर्षा की संभावना भी जताई गई है. पूर्वानुमान है कि इस दौरान अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. हवा की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटे तक रह सकती है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 199 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 283, गुरुग्राम में 155, गाजियाबाद में 189, ग्रेटर नोएडा में 228 और नोएडा में 229 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के शादीपुर में सबसे अधिक 312 और चांदनी चौक में 334 अंक AQI बना हुआ है. दिल्ली के 17 इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर 300 के बीच में बना हुआ है। डीटीयू में 209, आईटीओ में 211, सिरी फोर्ट में 223, आरके पुरम में 215, नेहरू नगर में 201, द्वारका सेक्टर 8 में 244, पटपड़गाज में 253, जहांगीरपुरी में 224, रोहिणी में 231, विवेक विहार में 203, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 202, नरेला में 234, पोखरा में 212 बवाना में 232, मुंडका में 250, आनंद विहार में 269, बुराड़ी में 201 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली के 19 इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। अलीपुर में 196, एनएसआईटी द्वारका में 190, मंदिर मार्ग में 130, पंजाबी बाग में 174, लोधी रोड में 136, मथुरा रोड में 199, पूसा में 153, डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में 171, अशोक विहार में 194, नजफगढ़ में 154, वजीरपुर में 192, श्री अरविंदो मार्ग में 165, पूसा में 183, दिलशाद गार्डन में 172, न्यू मोती बाग में 162 अंक बना हुआ है.

