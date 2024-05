ETV Bharat / state

दिल्ली का मौसम: मई के आखिर तक सताएगी उमस भरी गर्मी, जून में होने वाली है झमाझम बारिश, नोट कर लीजिए तारीख - Delhi weather update today

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 24, 2024, 9:23 AM IST | Updated : May 24, 2024, 10:26 AM IST

दिल्ली का मौसम ( Source: ETV BHARAT )

Last Updated : May 24, 2024, 10:26 AM IST