दिल्ली में कुल 58.70 परसेंट वोटिंग, 10 साल में इस बार सबसे कम मतदान; जानिए- क्या रही वजह - Delhi Final Voting Percentage

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 26, 2024, 8:18 AM IST | Updated : May 26, 2024, 10:14 AM IST

दिल्ली में मतदान संपन्न. ( ETV Bharat )

नई दिल्लीः दिल्ली में 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कुल 58.70 परसेंट वोटिंग हुई. शनिवार देर शाम दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी. कृष्णामूर्ति ने यह जानकारी दी. बता दें कि मतदान प्रतिशत इस बार भी कम रहा. भीषण गर्मी की वजह से वोटिंग पर असर पड़ा है. हालांकि, चुनाव आयोग ने इसके प्रॉपर इंतजाम किए थे, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं दिखा. शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस रहा. आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2014 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक लगातार तीसरी बार मतदान के दौरान तापमान बढ़ा है और मतदान प्रतिशत घटा है. अधिक तापमान और लू के कारण मतदाता मतदान करने के लिए कम निकले. भीषण गर्मी का वोटिंग पर दिखा असर

दिल्ली में वर्ष 2014 में 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुए थे. उस समय दिल्ली का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था. दिल्ली में कुल 65.1 प्रतिशत मतदान हुआ था. 2019 में 12 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था. उस वक्त दिल्ली का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था और 60.6 प्रतिशत मतदान हुआ था. इस बार दिल्ली का तापमान पिछले वर्ष की तुलना में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. इस बार 25 मई को मतदान हुआ और मतदान प्रतिशत 58.70 रहा. दिल्ली के सफदरजंग इलाके में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा. पीतमपुरा, नजफगढ़, पूसा जैसे अन्य इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. ़ यह भी पढ़ेंः द‍िल्‍ली में लोकसभा चुनाव संपन्‍न, इन जगहों पर होगी मतगणना, देखें काउंट‍िंग सेंटर्स की पूरी ल‍िस्‍ट गर्मी के फेल हो गए चुनाव आयोग के इंतजाम

दिल्ली में मतदान के लिए इस बार कुल 13637 मतदान केंद्र बनाए गए थे. कई जगह छाया के कारण लोगों को राहत मिली. चुनाव आयोग की ओर से दावा किया गया था कि लोगों को ठंडा पानी मिलेगा. कूलर की व्यवस्था रहेगी, लेकिन ज्यादातर मतदान केंद्रों पर कूलर नहीं थे. वहीं, चुनाव आयोग की ओर से ठंडे पानी की व्यवस्था करने का दावा किया गया था. लेकिन कई जगहों पर ठंडा पानी नहीं था. कई जगह मतदाताओं को लाइन में लगना पड़ा. इससे उन्हें परेशानी भी हुई. पिछले चुनावों में ऐसा रहा टेम्प्रेचर 12 मई 2019 - 39 डिग्री - कुल मतदान प्रतिशत 60.6

10 अप्रैल 2014 - 33 डिग्री - कुल मतदान प्रतिशत 65.1

25 मई 2024 - 48 डिग्री - कुल मतदान प्रतिशत 58.70 यह भी पढ़ेंः दिल्ली में EVM को स्ट्रांग रूम में किया गया शिफ्ट, मतगणना केंद्र किले में तब्दील

Last Updated : May 26, 2024, 10:14 AM IST