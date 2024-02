बांग्लादेश से नकली करेंसी लाकर यूपी में सप्लाई, UP ATS ने मास्टमाइंड को किया गिरफ्तार

वाराणसी: UP ATS को बुधवार को बड़ी सफलता मिली. UP ATS की टीम ने बांग्लादेश से जाली भारतीय मुद्रा (Fake currency brought from Bangladesh) को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड अच्छेलाल चौरसिया उर्फ बच्चा को वाराणसी के पाण्डेयपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किये गए मास्टरमाइंड के पास से 1.51 लाख रुपये के 500 रुपये के नकली नोट बरामद किये गये.

अधिकारियों के अनुसार, UP ATS को सूचना मिली रही थी कि उत्तर प्रदेश से कुछ लोग जाली भारतीय नोट सप्लाई करने वाले पश्चिम बंगाल के गिरोह के संपर्क में हैं. ये लोग जाली भारतीय मुद्रा को पश्चिम बंगाल से लाकर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सप्लाई करते हैं. यह जाली भारतीय मुद्रा बांग्लादेश में छपती है. प्राप्त सूचना के आधार पर ATS की टीम ने बुधवार देर रात जाली भारतीय मुद्रा तस्करी गैंग के मास्टरमाइंड अच्छेलाल चौरसिया उर्फ बच्चा को वाराणसी के पाण्डेयपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया. उसके पास से 1.51 लाख रुपये के 500 रुपये के नकली नोट बरामद किये गये.

वहीं गिरफ्तार अभियुक्त अच्छेलाल चौरसिया पंश्चिम बंगाल के मालदा क्षेत्र के जाली नोट तस्करों के सम्पर्क में था. मालदा क्षेत्र के तस्कर भारतीय जाली मुद्रा, बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से लाते हैं. इस मामले में 27 जनवरी 2024 और 6 फरवरी 2024 को पकड़े गए अभियुक्तों या उसके बताये गये लोगों को दे देते थे. गिरफ्तार अभियुक्त अच्छेलाल चौरसिया उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है. इसने उत्तर प्रदेश में जाली भारतीय मुद्रा की सप्लाई के लिए गैंग बना रखा है.

वह अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाली भारतीय मुद्रा की सप्लाई करता था. UP ATS ने बीते 27 जनवरी 2024 को दो अभियुक्त दीपक कुमार और चंदन सैनिक को गिरफ्तार किया था. वहीं यूपी एटीएस ने 6 फरवरी 2024 को दो अभियुक्त अंकुर मौर्य और विपिन गुप्ता उर्फ अवनीश को गिरफ्तार किया था. इनके पास से भी करीब डेढ़ लाख रुपये के नकली नोट बरामद किये गये थे. (Crime News UP)

