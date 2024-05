ETV Bharat / state

10 राज्य.. 25 दिन..52 रैलियां, ‘मिशन 400’ के लिए सीएम भजनलाल ने किया धुआंधार प्रचार - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 24, 2024, 8:36 AM IST | Updated : May 24, 2024, 9:22 AM IST

भजनलाल का धुआंधार प्रचार ( फाइल फोटो )

Last Updated : May 24, 2024, 9:22 AM IST