नोएडा में फ्लैट बेचने के नाम पर ठगी, मां-बेटे ने 87 लाख हड़पे - Cheated in the name of selling flat

ETV Bharat / state

नोएडा में फ्लैट बेचने के नाम पर ठगी, मां-बेटे ने 87 लाख हड़पे - Cheated in the name of selling flat

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 23, 2024, 12:24 PM IST

Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर 93A स्थित एल्डिको युटोपिया सोसाइटी में फ्लैट बेचने का झांसा देकर एक व्यक्ति के साथ 87 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है. इसको लेकर पीड़ित ने फेज-2 थाने में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस को दी गई शिकायत में दिल्ली निवासी हरप्रीत सिंह ने बताया कि वह एक फ्लैट खरीदना चाह रहे थे. सेक्टर 93A स्थित एल्डिको युटोपिया सोसाइटी निवासी श्रीमती सुकन्या चौधरी और उनके बेटे स्पर्श चौधरी से उनका उक्त सोसाइटी में स्थित फ्लैट को खरीदने का सौदा तय हुआ. उन्होंने बताया कि एक करोड़ 65 लाख में दोनों ने फ्लैट बेचने के लिए समझौता किया. जिसके बाद आरोपियों ने कई बार में उनसे करीब 87 लाख रुपए ले लिया, लेकिन धोखाधड़ी करके ना तो फ्लैट दिया और ना ही उनकी रकम वापस कर रहे हैं. घर बैठे कमाई का झांसा देकर पांच लाख की ठगी: साइबर अपराधियों ने सेक्टर 52 में रहने वाली एक महिला को घर बैठे कमाई का झांसा देकर उनके साथ करीब 6 लाख रुपये की ठगी कर ली. ठगों ने पीड़ित महिला को एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है. इसको लेकर पीड़ित महिला ने साइबर क्राइम थाने में बुधवार को मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस को दी गई शिकायत में सुनीता राजपूत ने बताया कि उनके पास कुछ समय पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जिसमें घर बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग करके लाखों रुपये कमाने की बात कही गई थी. उन्होंने जब उक्त व्हाट्सऐप नंबर पर बात की तो उनको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया गया. इसके बाद उनको कुछ टास्क दिए गए. जिसको उन्होंने पूरा कर दिया. यह भी पढ़ें- नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दो बदमाशों को पैर में लगी गोली इस दौरान उनको कुछ फायदा हुआ. जिसके बाद आरोपियों ने अगले टास्क में ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए कहा. पीड़िता ने बताया कि ठगों के झांसे में आकर उन्होंने कई कंपनियों के शेयर में निवेश किया. शेयर बाजार को लेकर उनको ठग ऑनलाइन लेक्चर भी देते थे. जिसमें वे कंपनी के बारे में और शेयर बाजार से जुड़ी सारी जानकारी देते थे. उन्होंने कुल 5 लाख 92 हजार 998 रुपये निवेश कर दिए. आरोपियों द्वारा दिए गए ऐप में लगातार उनके निवेश किए गए रुपये बढ़ते दिख रहे थे. मुनाफे की रकम मांगने पर उनको टेलीग्राम ग्रुप से बाहर कर दिया गया. डेबिट कार्ड चोरी कर खाते से एक लाख निकाले: एक व्यक्ति का डेबिट कार्ड चोरी कर आरोपी ने खाते से एक लाख रुपये निकाल लिए. सेक्टर-29 निवासी नवीन कुमार कौशल ने बताया कि 19 मई को वह सेक्टर 29 स्थित एक एटीएम से पैसा निकालने गए थे. वहीं पर उनका एटीएम कार्ड चोरी हो गया. 20 मई को अज्ञात साइबर अपराधियों ने उनके कार्ड की सहायता से पांच बार में खाते से एक लाख रुपया निकाल लिया. आरोपी ने ऑनलाइन मर्चेंट डिवाइस के माध्यम से भी दो हजार रुपये की खरीदारी करने का प्रयास किया. पुलिस एटीएम बूथ के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आरोपी की पहचान के लिए खंगाल रही है. यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में आरोपी को किया गिरफ्तार