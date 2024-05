रुद्रपुर में बोर्ड परीक्षा के 350 टॉपर छात्र-छात्राओं को मिला मेधावी सम्मान, खिल उठे देश के भविष्य के चेहरे - board exam topper honor

ETV Bharat / state

रुद्रपुर में बोर्ड परीक्षा के 350 टॉपर छात्र-छात्राओं को मिला मेधावी सम्मान, खिल उठे देश के भविष्य के चेहरे

रुद्रपुर में मेधावी सम्मान समारोह ( Photo- MLA Office )

टॉपर छात्र-छात्राओं का सम्मान (Video- MLA Office) रुद्रपुर: सीबीएससी और उत्तराखंड बोर्ड की टॉपर लिस्ट में स्थान पाने वाले छात्रों को सम्मानित करने के लिए रुद्रपुर में मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में रुद्रपुर के 62 विद्यालयों के 350 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया. सम्मान पाकर छात्र-छात्राएं बहुत खुश नजर आए. मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान: रुद्रपुर में सीबीएससी और उत्तराखंड बोर्ड में टॉप रहे बच्चों को सम्मानित करने के लिए मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ. इस समारोह में विधायक शिव अरोरा और पंतनगर कृषि महाविद्यालय के डीन ने छात्र-छात्रों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देते हुए सम्मानित किया. रुद्रपुर के 62 स्कूलों के 350 मेधावी छात्रा-छात्राओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. 62 स्कूलों के 350 छात्र-छात्राओं का हुआ सम्मान: रुद्रपुर के एक होटल में मेधावी छात्रा-छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा और कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि महाविद्यालय के डीन शिवेंद्र कश्यप ने छात्र और छात्राओं को सम्मानित करते हुए उन्हें शुभकामनाए दी. कार्यक्रम में 62 स्कूलों के टॉप थ्री 350 बच्चों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया. इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए. सम्मान पाकर खुश हुए बच्चे: कार्यक्रम में सम्मान प्राप्त करने के बाद बच्चे भी काफी खुश दिखाई दिए. इन बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया. कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बच्चे हमारे भविष्य की नींव हैं. नींव जितनी मजबूत होगी, हमारे देश की जड़ें भी उतनी ही मजबूत होंगी. उन्होंने कहा बोर्ड परीक्षा हमारे भविष्य को निखरने और हमको किस क्षेत्र मे आगे बढ़ना है, उसका मार्ग दिखाती है. इसलिए हर बच्चे को अपने बेहतर कल के लिए निर्णय लेने का अधिकार है.

