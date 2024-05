ETV Bharat / state

कर्ज लेकर कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही सुख की सरकार, ठगों के बहकावे में न आएं: भाजपा नेता - Sudhir Sharma Targets CM Sukhu

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 22, 2024, 7:20 AM IST | Updated : May 22, 2024, 7:38 AM IST

सुधीर शर्मा और पवन काजल ( ETV Bharat )

सुधीर शर्मा और पवन काजल ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना (ETV Bharat) धर्मशाला: हिमाचल में धर्मशाला उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा का चुनाव प्रचार जोरों पर है. अपने चुनाव प्रचार के दौरान सुधीर शर्मा कांग्रेस और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साध रहे हैं. इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि युवाओं को रोजगार तो क्या मिलेगा, बल्कि कर्मचारियों की तनख्वाह भी कर्ज लेकर देनी पड़ रही है. 'धर्मशाला से प्रोजेक्ट्स ले जाना चाहती कांग्रेस' सुधीर शर्मा ने कहा कि एक तरफ तो सुक्खू सरकार महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात सरकार करती है, तो दूसरी ओर कहती है कि खजाना खाली है. ऐसे में महिलाओं से बारंबार फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा. सुधीर शर्मा ने कहा कि हमारी लड़ाई खासतौर पर विकास को लेकर थी. आज कई प्रोजेक्ट्स सरकार की वजह से लटके पड़े हैं, जिनसे रोजगार के और भी ज्यादा दरवाजे खुल सकते हैं. सुधीर ने कहा कि छोटे काम तो हम करवा लेंगे, लेकिन जो बड़े काम हैं, उन्हें सरकार धर्मशाला से ले जाना चाहती है. दिल्ली से हम पैसा लाते हैं, लेकिन सरकार धर्मशाला से प्रोजेक्ट्स ही उठा ले जाना चाहती है. इस दौरान उन्होंने विभिन्न बूथों पर जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट मांगे. "जनता को ठग कर कांग्रेस ने बनाई सरकार" वहीं, इस दौरान चुनाव प्रभारी पवन काजल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को नेता इसलिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी में कुछ नहीं बचा है. सुधीर शर्मा जैसे कद्दावर नेता को सुक्खू सरकार ने खुड्डे लाइन लगाया. इसी के चलते सुधीर बीजेपी में आए. काजल ने कहा कि मौजूदा सरकार हर तरह के हथकंडे अपनाएगी, लेकिन आने वाले 25 साल बीजेपी के हैं. मै खुद भी कांग्रेस छोड़ कर आया, क्योंकि मुझे पता था की जनता को ठग कर ये सरकार तो बना लेंगे, 1500 रूपे के वादे करेंगे, लेकिन आखिर में होगा कुछ नहीं. काजल ने जनता से सुधीर शर्मा के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि आप लोग कांग्रेस के बहकावे में न आएं, वरना आपको पछताना पड़ेगा. ये भी पढ़ें: बिके हुए विधायकों की छोटी अटैची तो आ गई, अब बड़ी अटैची को नहीं आने देंगे हिमाचल: CM सुक्खू

Last Updated : May 22, 2024, 7:38 AM IST