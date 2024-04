बिजवासन बनेगा दिल्ली का पांचवां सबसे बड़ा स्टेशन, टर्मिनल भी हो रहा तैयार - Bijwasan railway station renovation

नई दिल्लीः बिजवासन रेलवे स्टेशन जल्द ही दिल्ली का पांचवां सबसे बड़ा स्टेशन और टर्मिनल बनने वाला है. 8 प्लेटफार्म वाले इस स्टेशन से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के लिए ट्रेनों का संचालन होगा. इस स्टेशन के बनने के बाद दक्षिण और पश्चिमी भारत से आने वाली ट्रेनों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी.पश्चिमी दिल्ली और बाहरी दिल्ली के रहने वाले लाखों लोगों को अभी हरियाणा और राजस्थान की ओर जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दौड़ लगानी पड़ती है. लेकिन आने वाले समय में लोगों को यह दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. लोगों को राहत मिलेगी. दरअसल हरियाणा और राजस्थान की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्री बिजवासन रेलवे स्टेशन से भी सवार हो सकेंगे.

साउथ दिल्ली में बिजवासन रेलवे स्टेशन है. अमृत भारत स्टेशन के तहत इस रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है. नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाद बिजवासन रेलवे स्टेशन दिल्ली का पांचवां बड़ा स्टेशन बनेगा. यहां रेलवे स्टेशन से मेट्रो या पार्किंग के लिए स्काई वे बनाया जाएगा. सात प्लेटफार्म वाले इस रेलवे स्टेशन से हरियाणा, राजस्थान गुजरात समेत पश्चिमी भारत भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी. दरअसल इन इलाकों को जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए अभी लोगों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है.

आने वाले समय में बिजवासन रेलवे स्टेशन पर भी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी भारत को जाने वाली ट्रेनें रुकेंगी. इससे लोगों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेगा. बता दें कि दिल्ली में सफदरजंग रेलवे स्टेशन के भी पुनर्निर्माण का काम चल रहा है. यहां बहुमंजिला रेलवे स्टेशन के ऊपर के मंजिल पर ऑफिस बनाए जाएंगे. कंपनियां किराये पर रेलवे से दफ्तर ले सकेंगे. इससे रेलवे की कमाई बढ़ेगी. रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट एस्केलेटर आदि की सुविधा होगी. लोग प्लेटफार्म से सीधे अपने ऑफिस जा सकेंगे. इससे लोगों को भी राहत मिलेगी. दिल्ली के तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशनों का भी पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा.

रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक बिजवासन रेलवे स्टेशन पर 12,500 वर्ग मीटर का ओपन एयर कॉनकोर्स बनेगा. यहां 08 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे. इसी प्रकार 04 सब-वे भी बनेंगे. इसके अलावा स्टेशन परिसर में अंतरराज्जीय बस अड्डा भी होगा. द्वारका मेट्रो स्टेशन से करीब होने की वजह से इस स्टेशन पर उतरने या यहां से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी. वहीं इंदिरागाधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब होने की वजह से एयर कनेक्टिविटी भी आसान होगी.



Bijwasan railway station is being renovated becoming Delhi fifth largest station and terminal