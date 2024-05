ETV Bharat / state

बिहार के 27 जिलों में आंधी-तूफान और वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट, जानें अपने जिले का हाल - bihar weather today

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 10, 2024, 7:21 AM IST | Updated : May 10, 2024, 8:49 AM IST

बिहार में मौसम का हाल ( ETV Bharat )

