ETV Bharat / state

रुद्रपुर में सिपाही को पीटने वाले 2 दबंग दो साल बाद गिरफ्तार, मारपीट का वीडियो बनाकर किया था वायरल - policeman beating case

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 25, 2024, 6:32 AM IST | Updated : May 25, 2024, 8:54 AM IST

रुद्रपुर अपराध समाचार ( Photo- Rudrapur Police )

सिपाही को पीटने वाले गिरफ्तार (Video- Rudrapur Police) रुद्रपुर: दो साल पूर्व सिपाही पर हमला कर घायल करने के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इससे पूर्व भी पुलिस आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. इन लोगों ने सिपाही को पीटने का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. सिपाही पर जानलेवा हमला करने वाले दो बदमाशों को कोतवाली पुलिस ने दो वर्ष बाद गिरफ्तार किया है. आरोपी दो साल से फरार चल रहे थे. इससे पूर्व घटना में शामिल आठ आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है. गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. दो वर्ष पूर्व रुद्रपुर कोतवाली के रमपुरा चौकी में तैनात सिपाही पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी फरार हो गए थे. पुलिस इस बीच 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी थी. दो फरार आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया है. दरअसल 19 मार्च 2022 को कांस्टेबल विजेंद्र शर्मा चौकी रमपुरा में तैनात थे. चौकी में सूचना मिली थी कि शिव मंदिर के पास कुछ युवकों का झगड़ा हो गया है. सूचना पाकर जब सिपाही विजेंद्र मौके पर पहुंचा, तो उसे 10 से 12 युवकों ने घेर लिया. सिपाही पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. इस दौरान आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए सिपाही संग की गई मारपीट का वीडियो भी बनाया और इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया. सिपाही की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी. जिसमें आठ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. जबकि घटना में शामिल आरोपी मुकेश उर्फ मकोड़ा निवासी वार्ड नंबर 22 रमपुरा और आयुष निवासी वार्ड नंबर 21 रमपुरा थाना रुद्रपुर फरार चल रहे थे. दोनों ही आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदल रहे थे. रमपुरा चौकी पुलिस ने दोनों आरोपियों को चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें: रुद्रपुर में बाइक के विवाद में पीएसी का सिपाही हुआ हिंसक, सो रहे साथी सिपाही के सिर पर ईंट से किया प्रहार

सिपाही को पीटने वाले गिरफ्तार (Video- Rudrapur Police) रुद्रपुर: दो साल पूर्व सिपाही पर हमला कर घायल करने के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इससे पूर्व भी पुलिस आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. इन लोगों ने सिपाही को पीटने का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. सिपाही पर जानलेवा हमला करने वाले दो बदमाशों को कोतवाली पुलिस ने दो वर्ष बाद गिरफ्तार किया है. आरोपी दो साल से फरार चल रहे थे. इससे पूर्व घटना में शामिल आठ आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है. गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. दो वर्ष पूर्व रुद्रपुर कोतवाली के रमपुरा चौकी में तैनात सिपाही पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी फरार हो गए थे. पुलिस इस बीच 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी थी. दो फरार आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया है. दरअसल 19 मार्च 2022 को कांस्टेबल विजेंद्र शर्मा चौकी रमपुरा में तैनात थे. चौकी में सूचना मिली थी कि शिव मंदिर के पास कुछ युवकों का झगड़ा हो गया है. सूचना पाकर जब सिपाही विजेंद्र मौके पर पहुंचा, तो उसे 10 से 12 युवकों ने घेर लिया. सिपाही पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. इस दौरान आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए सिपाही संग की गई मारपीट का वीडियो भी बनाया और इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया. सिपाही की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी. जिसमें आठ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. जबकि घटना में शामिल आरोपी मुकेश उर्फ मकोड़ा निवासी वार्ड नंबर 22 रमपुरा और आयुष निवासी वार्ड नंबर 21 रमपुरा थाना रुद्रपुर फरार चल रहे थे. दोनों ही आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदल रहे थे. रमपुरा चौकी पुलिस ने दोनों आरोपियों को चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें: रुद्रपुर में बाइक के विवाद में पीएसी का सिपाही हुआ हिंसक, सो रहे साथी सिपाही के सिर पर ईंट से किया प्रहार

Last Updated : May 25, 2024, 8:54 AM IST